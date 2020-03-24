За нарушение карантина по коронавирусу можно получить семь лет тюрьмы

Ранее уголовные дела по ст. 236 возбуждались в небольших количествах, говорит управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин: «Как правило, это было связано с отравлением людей в местах общественного питания либо в школах, в результате заражения воды и т. д. Был случай инфицирования детей в результате постановки пробы Манту». Неосторожное преступление по ст. 236 – это когда человек прилетел, например, из Италии, пошел на работу и случайно, не желая, но самонадеянно рассчитывая, что никого не заразит, в итоге заразил своих коллег, объясняет юрист: «Такое преступление считается совершенным по неосторожности и будет квалифицировано по ст. 236 УК. И совершенно иная ситуация, когда больному поставили диагноз «коронавирус», сказали, что он опасен для окружающих, т. е. заразит их со 100%-ной вероятностью. Он, понимая это, идет и заражает. В этом случае преступление считается совершенным с прямым умыслом и квалифицироваться будет по иным статьям УК». Инициативу депутатов Добрынин считает излишней: «Уголовная ответственность уже и так предусмотрена, и она более чем серьезная – до пяти лет лишения свободы. Я против ее ужесточения, учитывая обвинительный уклон следствия, который в России просто зашкаливает».