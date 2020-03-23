СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста Минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу. «Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по краю возбудил уголовное дело по ст. 237 ("Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей") и ст. 293 ("Халатность") УК РФ», - говорится в сообщении управления СКР по краю.
Ранее РБК со ссылкой на рапорт отдела по борьбе с коррупцией УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщило, что речь идет о главном внештатном специалисте по инфекционным болезням Минздрава Ставрополья Ирине Санниковой. Она также является профессором кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета. Как отмечает СКР, женщина после возращения из Испании скрыла от руководства факт поездки за границу и не стала соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. Выйдя на работу, она читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала иные учреждения и ведомства. Через два дня, 17 марта, Санникову госпитализировали. В больнице у нее диагностировали наличие коронавируса COVID-19. Все контактировавшие с профессором находятся на карантине.
Как отмечает РБК, через два дня после госпитализации Санниковой краевой минздрав сообщил о первом случае подозрения на коронавирус в регионе. Однако личность заболевшего не раскрывалась. Позже губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Instagram сообщил, что заболевшая является врачом. Состояние ее здоровья врачи оценили как средней тяжести, уточнял он. Сама Санникова признала вину, передавало РИА «Новости».