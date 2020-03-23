СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

Ранее РБК со ссылкой на рапорт отдела по борьбе с коррупцией УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщило, что речь идет о главном внештатном специалисте по инфекционным болезням Минздрава Ставрополья Ирине Санниковой. Она также является профессором кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета. Как отмечает СКР, женщина после возращения из Испании скрыла от руководства факт поездки за границу и не стала соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. Выйдя на работу, она читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала иные учреждения и ведомства. Через два дня, 17 марта, Санникову госпитализировали. В больнице у нее диагностировали наличие коронавируса COVID-19. Все контактировавшие с профессором находятся на карантине.