Как регионы самоизолируются от коронавируса
Вслед за Москвой и Подмосковьем режим самоизоляции для своих жителей начали вводить и другие регионы России. Этот процесс ускорился после того, как премьер Михаил Мишустин днем 30 марта назвал логичным решение московских и подмосковных властей распространить режим обязательной самоизоляции на всех граждан и призвал остальные регионы проработать введение аналогичных мер. К этому моменту, по данным московского оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, в 71 регионе России было зарегистрировано 1836 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего – в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Первым регионом, последовавшим примеру Москвы, стала Мурманская область, сообщил областной оперативный штаб. «Мурманская область переходит на режим самоизоляции, с 12.00 30 марта режим «сидим дома» распространяется на всех граждан. Специальные меры рекомендуется соблюдать для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории Заполярья», – говорится в сообщении. Введенные меры аналогичны тем, что установлены в столице и Подмосковье: из дома разрешено выходить только тем, кто должен продолжать работать, направляется за экстренной медицинской помощью, в ближайший магазин или аптеку либо выгуливает собаку. До этого в регионе уже были закрыты на въезд города Кировск и Апатиты, теперь же въезд ограничен еще в четырех населенных пунктах – Ковдоре, Мончегорске, Териберке и Ура-Губе.
Со вторника режим самоизоляции, он же режим повышенной готовности, вводят еще несколько регионов. Среди них Калининградская область (на 30 марта – 11 случаев заражения, два пациента выздоровели), где введенные меры аналогичны московским, и Вологодская область. Как пояснил вологодский губернатор Олег Кувшинников, режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в области не вводится, однако регион готов перейти на него в любой момент (цитата по «РИА Новости»). Вечером 30 марта о введении режима полной самоизоляции по московскому образцу объявлено в Санкт-Петербурге. Такие же меры вводят Рязанская, Липецкая, Иркутская, Свердловская и Брянская области, а также Татарстан и Адыгея. Готовится к введению «режима полной самоизоляции» Саратовская область. К вечеру 30 марта такой режим ввели более чем в 15 регионах.
В ряде других субъектов Федерации власти используют другие меры. Так, в Белгородской области будут вести учет въезжающих из Москвы и Московской области, сообщило правительство региона. Вице-губернатор Тюменской области Андрей Пантелеев сообщил, что если ограничения в рамках режима повышенной готовности, введенные в регионе, не будут соблюдаться, то будут введены меры, аналогичные московским. Где-то, как в Пензенской области, режим самоизоляции введен пока только для людей от 65 лет. А жители Ленинградской области могут передвигаться только по территории своего муниципального района.
Даже верифицированная информация из разных источников сейчас, бывает, противоречит друг другу, поэтому регионы, получая разные сигналы, вырабатывают протокол последовательных шагов, который будет использоваться при подтверждении или опровержении той или иной информации, говорит человек, близкий к внутриполитическому блоку Кремля: «Кроме того, сейчас есть еще и ситуационное реагирование. Разные меры в разных регионах объясняются разной ситуацией с заболевшими – зачем вводить полную самоизоляцию в тех регионах, где нет ни одного заболевшего? Для жителей таких регионов лучше как можно дольше сохранить их обычную жизнь. Там, где много заболевших, идет копирование действий властей Москвы, что также оправданно».
В ситуации с введением жесткого режима самоизоляции в Москве нет никакой политической подоплеки, уверяет собеседник: «В данном случае в целом есть управленческие сложности, но они объяснимы: никто еще не жил в такой ситуации, и это время, когда нет хороших решений». В целом же сейчас решения мэра Москвы Сергея Собянина базируются на тех принципах, о которых говорил президент, объясняет собеседник: «Понятно, что на введение жестких мер сыграл и эмоциональный фон, когда москвичи на выходных повыходили на бульвары, поехали на шашлыки или в Сочи. Все свои действия Собянин с федеральным руководством согласовал». По словам собеседника, в четверг – пятницу власти должны будут сообщить, будет ли продлен режим самоизоляции.
Если вспомнить опыт Китая, то в Ухани карантин был крайне суровый, в других городах – менее жесткий, а где-то еще меньше, т. е. подход дифференцированный, напоминает политолог Алексей Макаркин: «Если страна небольшая, то она может вся оказаться на карантине. А в такой стране, как Россия, везде своя специфика. Например, в той же Мурманской области вводят жесткий карантин, потому что боятся заражений на заводах, которые есть в разных городах области. В каких-то регионах, видимо, расчет на то, что до них не дойдет, потому что это глубинка, либо там все будет под контролем». Когда режим ЧС вводится в случае паводка или пожара, то это локальные ситуации, с которыми могут справиться МЧС и региональные власти, рассуждает эксперт: «С коронавирусом непонятно, сколько это продлится, и проблема носит всесторонний характер. Режим самоизоляции более гибок, чем ЧС, его где-то можно продлить, а где-то смягчить».
Возможности регионов проявлять самостоятельность ограниченны, так или иначе идет федеральный сигнал, который выполняется с разной скоростью, полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «И это следствие того, что президент решил держать если не самоизоляцию, то дистанцию от оперативных решений. Отчасти он так поступал и ранее, например во время экономических кризисов избегал драматизировать ситуацию в публичной риторике и демонстрировал оптимизм. Отчасти – в силу отсутствия однозначного прогноза реакции общества, часть которого настроена очень нервно, а часть, наоборот, считает принимаемые меры надуманными».