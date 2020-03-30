Как регионы самоизолируются от коронавируса

Если вспомнить опыт Китая, то в Ухани карантин был крайне суровый, в других городах – менее жесткий, а где-то еще меньше, т. е. подход дифференцированный, напоминает политолог Алексей Макаркин: «Если страна небольшая, то она может вся оказаться на карантине. А в такой стране, как Россия, везде своя специфика. Например, в той же Мурманской области вводят жесткий карантин, потому что боятся заражений на заводах, которые есть в разных городах области. В каких-то регионах, видимо, расчет на то, что до них не дойдет, потому что это глубинка, либо там все будет под контролем». Когда режим ЧС вводится в случае паводка или пожара, то это локальные ситуации, с которыми могут справиться МЧС и региональные власти, рассуждает эксперт: «С коронавирусом непонятно, сколько это продлится, и проблема носит всесторонний характер. Режим самоизоляции более гибок, чем ЧС, его где-то можно продлить, а где-то смягчить».