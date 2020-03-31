Пытливая гласность

Зураба Цечоева, экономиста из Ингушетии, правозащитная деятельность нашла сама. В 2004 г. неизвестные похитили его брата, Тамерлана Цечоева; в начале нулевых он занимался общественной деятельностью в Чечне и Ингушетии, имел контакты с разными политическими силами, в том числе не всегда лояльными России. Если вообразить, что некто хотел бы расправиться с фигурантами первой и второй Чеченских войн (не боевиков, с боевиками давно расправились; речь о лицах, так или иначе принимавших участие в становлении независимой Чечни), Тамерлан Цечоев обязательно попал бы в «черный список». Вместе с ним был также похищен Рашид Оздоев, помощник прокурора по надзору за деятельностью ФСБ. Допущенные силовиками правонарушения он выявлял и сообщал о них в Генеральную прокуратуру, доводил до сведения депутата Госдумы от Ингушетии; в поле его надзорной деятельности попадали также произвольные задержания, пытки и внесудебные казни.