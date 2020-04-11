В России выявлено более 13 500 заболевших коронавирусом

В России выявлено более 13 500 заболевших коронавирусомЧисло умерших пациентов превысило сотню
За последние сутки в России зарегистрировано 1667 новых случаев заболевания коронавирусом в 49 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 13 584.
Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (1030). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 152, в Санкт-Петербурге ‒ на 80, в Нижегородской области ‒ на 33, в Брянской области и Дагестане по 26 новых пациентов с COVID-19, в Башкортостане ‒ 25, в Татарстане ‒ 23, в Ульяновской области ‒ 22, в Курской области и Красноярском крае ‒ по 21, в Рязанской ‒ 17, в Ставропольском крае ‒ 14, на Кубани и в Свердловской области ‒ по 13.
По девять новых случаев зафиксировано в Калмыкии, Ростовской области и Ямало-Ненецком автономном округе. По восемь ‒ в Чечне, Тюменской области и Алтайском крае. По семь ‒ в Тверской, Новосибирской областях и Чувашии. По шесть ‒ в Калужской, Владимирской, Кировской и Челябинской областях. По пять ‒ в Орловской, Ленинградской, Волгоградской областях и на Камчатке. В Смоленской области четыре новых инфицированных. По три ‒ в Липецкой, Калининградской областях, Кабардино-Балкарии, Хакасии, Якутии и Приморском крае. По два ‒ в Ивановской, Иркутской, Амурской областях. По одному ‒ в Вологодской, Самарской, Саратовской, Кемеровской областях, Бурятии, Хабаровском крае и Севастополе.
За сутки в России были выписаны 250 выздоровевших после коронавируса, из них 149 ‒ в Москве, отметил оперативный штаб. Общее число выздоровевших достигло 1045.
Умерли за сутки 12 пациентов (восемь в Москве, по одному ‒ в Подмосковье, Хабаровском, Ставропольском краях и Калининградской области), всего за все время эпидемии в России от коронавируса скончались 106 человек.
Лидерами среди регионов России по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (8852), Московская область (1082) и Санкт-Петербург (488). В первую десятку также входят Республика Коми (208), Нижегородская область (152), Краснодарский край (138), Ленинградская область (134), Брянская (123), Дагестан (84) и Свердловская область (74). В общей сложности COVID-19 обнаружен в 82 субъектах России.
В мире на момент публикации было выявлено почти 1,7 млн заболевших коронавирусом более чем в двух сотнях стран. Скончались свыше 102 000 человек, выздоровели 377 000 пациентов.