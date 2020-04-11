В России выявлено более 13 500 заболевших коронавирусом

По девять новых случаев зафиксировано в Калмыкии, Ростовской области и Ямало-Ненецком автономном округе. По восемь ‒ в Чечне, Тюменской области и Алтайском крае. По семь ‒ в Тверской, Новосибирской областях и Чувашии. По шесть ‒ в Калужской, Владимирской, Кировской и Челябинской областях. По пять ‒ в Орловской, Ленинградской, Волгоградской областях и на Камчатке. В Смоленской области четыре новых инфицированных. По три ‒ в Липецкой, Калининградской областях, Кабардино-Балкарии, Хакасии, Якутии и Приморском крае. По два ‒ в Ивановской, Иркутской, Амурской областях. По одному ‒ в Вологодской, Самарской, Саратовской, Кемеровской областях, Бурятии, Хабаровском крае и Севастополе.