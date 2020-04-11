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В России выявлено более 13 500 заболевших коронавирусом

Число умерших пациентов превысило сотню
Дарья Коржова
Станислав Красильников / ТАСС

За последние сутки в России зарегистрировано 1667 новых случаев заболевания коронавирусом в 49 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 13 584.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (1030). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 152, в Санкт-Петербурге ‒ на 80, в Нижегородской области ‒ на 33, в Брянской области и Дагестане по 26 новых пациентов с COVID-19, в Башкортостане ‒ 25, в Татарстане ‒ 23, в Ульяновской области ‒ 22, в Курской области и Красноярском крае ‒ по 21, в Рязанской ‒ 17, в Ставропольском крае ‒ 14, на Кубани и в Свердловской области ‒ по 13.

По девять новых случаев зафиксировано в Калмыкии, Ростовской области и Ямало-Ненецком автономном округе. По восемь ‒ в Чечне, Тюменской области и Алтайском крае. По семь ‒ в Тверской, Новосибирской областях и Чувашии. По шесть ‒ в Калужской, Владимирской, Кировской и Челябинской областях. По пять ‒ в Орловской, Ленинградской, Волгоградской областях и на Камчатке. В Смоленской области четыре новых инфицированных. По три ‒ в Липецкой, Калининградской областях, Кабардино-Балкарии, Хакасии, Якутии и Приморском крае. По два ‒ в Ивановской, Иркутской, Амурской областях. По одному ‒ в Вологодской, Самарской, Саратовской, Кемеровской областях, Бурятии, Хабаровском крае и Севастополе.

За сутки в России были выписаны 250 выздоровевших после коронавируса, из них 149 ‒ в Москве, отметил оперативный штаб. Общее число выздоровевших достигло 1045.

Умерли за сутки 12 пациентов (восемь в Москве, по одному ‒ в Подмосковье, Хабаровском, Ставропольском краях и Калининградской области), всего за все время эпидемии в России от коронавируса скончались 106 человек.

Лидерами среди регионов России по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (8852), Московская область (1082) и Санкт-Петербург (488). В первую десятку также входят Республика Коми (208), Нижегородская область (152), Краснодарский край (138), Ленинградская область (134), Брянская (123), Дагестан (84) и Свердловская область (74). В общей сложности COVID-19 обнаружен в 82 субъектах России.

В мире на момент публикации было выявлено почти 1,7 млн заболевших коронавирусом более чем в двух сотнях стран. Скончались свыше 102 000 человек, выздоровели 377 000 пациентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных