Рейтинг российских благотворительных фондов

Рейтинг российских благотворительных фондовВ него вошли фандрайзинговые и корпоративные филантропические организации
Необходимость создания рейтинга российских благотворительных организаций назрела. Авторитетный независимый инструмент оценки может стать одним из факторов, способствующих развитию этого крайне важного сектора. И вот почему.
Во-первых, рейтинг – наиболее удобный инструмент позиционирования для ведущих благотворительных организаций. Во-вторых, это инструмент, помогающий принимать рациональные решения как жертвователям, так и потенциальным партнерам благотворительных организаций. Применительно к фандрайзинговым организациям такой рейтинг в перспективе может способствовать увеличению количества благотворителей, осуществляющих осознанные регулярные пожертвования. В-третьих, рейтинг может способствовать повышению прозрачности организованной благотворительности. Как показывает накопленный опыт рейтингования других рынков и институтов, появление инструментов внешней оценки неизбежно в самые короткие сроки приводит к внедрению более совершенных стандартов раскрытия информации, даже если на первых порах появление рейтингов встречает непонимание или даже неприятие некоторых их участников.
Наконец, рейтинг поспособствует решению проблемы токсичной благотворительности – в первую очередь, за счет распространения единых подходов к минимальному уровню раскрытия информации организациями, претендующими на массовые пожертвования. И не важно, что в настоящее время запрос на прозрачность благотворительных организаций не всегда четко сформулирован массовыми благотворителями: для фандрайзинговых проектов и НКО она является императивным требованием.
Кто представлен в рейтинге
Прежде всего, это не рейтинг благотворительности в целом, а рейтинг благотворительных фондов. То есть благотворительность вне институтов (фондов), например помощь, оказываемая благополучателям непосредственно корпорациями и частными лицами, не оценивалась.
По данным Минюста (ведет реестр некоммерческих организаций – НКО), в России более 215 000 НКО. Чуть менее 13 000 из них так или иначе позиционируют себя как благотворительные. В рейтинг вошли лишь 293 благотворительные организации (213 фандрайзинговых и 80 частных и корпоративных). Это практически все, за исключением нескольких вполне объяснимых для пилотного рейтинга изъятий:
Объем поступлений – не менее 10 млн руб. (за 2018 г.). Авторы, как и многие их зарубежные коллеги, исходили из того, что маленькие организации обладают ограниченными ресурсами для организации системы управления, подготовки отчетности, продвижения в СМИ. Поэтому сравнивать их с крупными коллегами по цеху было бы некорректно. Для сравнения: порог в американском проекте Charity Navigator составляет $2 млн. Необходимо отметить, что среди НКО, которые не вошли в рейтинг по этой причине, немало организаций, пользующихся высоким авторитетом. Отсутствие этих НКО в рейтинге не отражает мнение RAEX об их партнерском потенциале.
Деятельность вошедших в рейтинг НКО относится к одной из шести областей: благотворительная медицинская помощь; поддержка и адаптация социально незащищенных групп граждан; образование и наука; экология и зоозащита; спорт; искусство и культура. В этой связи в рейтинг не включены, в частности, НКО, специализирующиеся на поддержке социального предпринимательства, такие как «Наше будущее» (частный фонд Вагита Алекперова), Фонд Марии Седых и ряд других авторитетных фондов.
Из-за специфики своей деятельности в пилотный рейтинг не были включены фонды фондов (здесь необходимо отметить такие системообразующие фонды, как КАФ, «Нужна помощь», «Друзья», «Образ жизни», БФ KPMG, БФ содействия решению проблем аутизма «Выход»). Также вне рассмотрения остались НКО, ассоциированные с религиозными организациями и силовыми ведомствами, фонды местных сообществ, а также организации, позиционирующие себя как структурные подразделения международных благотворительных фондов и использующие их публичные названия. Наконец, в рейтинг не вошли благотворительные фонды, созданные исключительно для финансирования единичного проекта или программы (среди них такие известные и авторитетные организации, как благотворительный фонд «Дом с маяком», фонд «Айрис», благотворительный фонд «Новый дом», фонд «Тотальный диктант», фонд «Связь времен» и ряд других).
В рейтинг также не были включены НКО, источник поступлений в которые невозможно было определить по данным из открытых источников: отнести их к числу благотворителей пока просто не рискнули.
Для составления первичного списка были использованы данные реестра Минюста РФ, публичных информационно-аналитических систем, перечни НКО, представленных в крупнейших ассоциациях, информационных и фандрайзинговых проектах, посвященных благотворительности в России: «Навигаторе» Русфонда, Благотворительном собрании «Все вместе», «Форуме доноров», реципиентов фонда фондов «Нужна помощь», а также фандрайзинговых платформ «Добро.Mail.ru», «Благо.ру», «Сбербанк вместе».
Как оценивались благотворительные НКО
Рейтинг – это мнение рейтингового агентства RAEX об уровне партнерского потенциала благотворительных НКО. Иными словами – об уровне их финансовых, организационных, методических, медийных возможностях, а также об их авторитете относительно других сопоставимых организаций.
Деятельность благотворительных НКО многообразна и крайне важна. Однако объем раскрываемой ими информации довольно скуден. Поэтому приходится исходить из того, что есть. Партнерский потенциал в первом приближении характеризуется тремя группами показателей, описывающими масштаб деятельности (чем он выше, тем, как правило, легче обеспечить устойчивую деятельность, выстроить эффективные процедуры), их информационную прозрачность (что же это за партнер, если скрывает лицо) и признание достижений обществом и их активность в медиапространстве. Вес этих групп критериев различен для фандрайзинговых НКО и для корпоративных и частных НКО – так, для фандрайзинговых организаций наибольший вес имеет группа критериев, отражающих уровень информационной прозрачности, а для корпоративных фондов наибольшим весом обладают показатели масштаба деятельности.
Масштаб деятельности оценивался на основании доступных данных об объеме и динамике совокупных поступлений и расходов НКО за последние три отчетных года (за 2016–2018 гг.). Уровень информационной прозрачности оценивался на основании качественных показателей, отражающих доступность, качество и информативность отчетности НКО, а также доступность основной информации об организации на ее сайте. Наконец, группа критериев, характеризующих признание достижений НКО обществом и ее активность в медиапространстве, отражает получение НКО государственных грантов, посещаемость и качество ее официального сайта, ее активность в соцсетях, а также количество упоминаний НКО в СМИ.
Разумеется, исчерпывающая оценка партнерского потенциала требует более детального и глубокого анализа деятельности благотворительных НКО. В частности, важно было бы оценить если не эффективность, то хотя бы результативность их работы, относительную «себестоимость» их деятельности, стоимость фандрайзинга, уровень развития системы локальных нормативных актов и процедур управления и т. д. Это, пожалуй, задача на недальнюю перспективу, когда фонды будут более трепетно относиться к своей отчетности. Опыт рейтингов в других отраслях показывает, что информационная открытость кардинально улучшается уже через пару лет после публикации первого рейтинга.
Источники информации
Для проведения рейтинговой оценки в основном использовались данные из общедоступных источников. В ходе подготовки рейтинга было проведено анкетирование благотворительных организаций, однако по разным причинам заполненные анкеты прислали порядка 10% участников рейтинга. Тем не менее полученные анкетные данные, в том числе относящиеся к финансовым показателям деятельности НКО, использовались в приоритетном порядке.
Показатели, характеризующие масштаб деятельности НКО, при отсутствии анкетных данных рассчитывались по данным отчета о целевом использовании денежных полученных средств (форма 6) бухгалтерской отчетности, по формам Минюста РФ, а также по отчетам, публикуемым НКО на сайте. К сожалению, довольно часто все три источника дают разные цифры, поэтому они перечислены в порядке убывания приоритета. Данные для расчета значений показателей, характеризующих информационную прозрачность деятельности НКО, были получены в результате анализа аналитиками RAEX в соответствии с методикой рейтинга публичной отчетности организаций, а также информации, опубликованной на их официальных сайтах.
Наконец, показатели, характеризующие медиаактивность НКО, рассчитывались по данным официальных страниц участников рейтинга в основных соцсетях, Индекса качества сайта «Яндекса» и общедоступным данным о посещаемости сайта НКО (для подготовки рейтинга использовались данные сервиса SimilarWeb), данным сервисов «Яндекс.Новости» и «СКАН.Интерфакс» об упоминаемости НКО в СМИ. Также были использованы доступные публичные данные о получении НКО государственных грантов, как федеральных, так и региональных.
Особую благодарность авторы рейтинга хотели бы высказать независимым экспертам, которые сделали много критических замечаний, порой жестких, и уберегли от многих ошибок: Глебу Прозорову, Игорю Соболеву, Елене Тополевой-Солдуновой, Елене Феоктистовой, Наталии Фреик, Елене Чернышковой, Артему Шадрину и др.