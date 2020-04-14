Рейтинг российских благотворительных фондов

Деятельность благотворительных НКО многообразна и крайне важна. Однако объем раскрываемой ими информации довольно скуден. Поэтому приходится исходить из того, что есть. Партнерский потенциал в первом приближении характеризуется тремя группами показателей, описывающими масштаб деятельности (чем он выше, тем, как правило, легче обеспечить устойчивую деятельность, выстроить эффективные процедуры), их информационную прозрачность (что же это за партнер, если скрывает лицо) и признание достижений обществом и их активность в медиапространстве. Вес этих групп критериев различен для фандрайзинговых НКО и для корпоративных и частных НКО – так, для фандрайзинговых организаций наибольший вес имеет группа критериев, отражающих уровень информационной прозрачности, а для корпоративных фондов наибольшим весом обладают показатели масштаба деятельности.