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Оппозиция в Москве требует найти ответственных за утренний коллапс в метро

Он вызван решением о сплошной проверке пропусков, считают эксперты
Анастасия Корня
TASS

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин направил прокурору Москвы Денису Попову запрос, в котором требует дать правовую оценку организации сотрудниками полиции массовой проверки 15 апреля пропусков на входах в московское метро (копия есть у «Ведомостей»). Это привело к очередям и столпотворению граждан, вынужденных пользоваться услугами столичного метрополитена. «Полагаю, что организованная таким образом проверка наличия специальных пропусков прямо нарушает нормы указа мэра Москвы и создает угрозу массового заражения граждан коронавирусной инфекцией», – говорится в запросе. Пресс-служба Прокуратуры Москвы 15 апреля не подтвердила «Ведомостям» получение запроса. Потребовали проведения расследования и депутаты муниципального округа Хамовники – копию обращения публикует в Facebook мундеп Илья Азар.

«Правоприменительная практика, продемонстрированная 15 апреля проверяющими органами, не только не предотвращает распространение в городе Москве новой коронавирусной инфекции, но и создает особо благоприятные условиях для роста инфекции», – отмечается в обращении фракции «Яблока» в Мосгордуме к мэру Москвы Сергею Собянину. Депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов также сообщил, что готовит запрос в мэрию с требованием разъяснить – кто понесет ответственность за то, что для тысяч москвичей резко повысился риск заражения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных