Оппозиция в Москве требует найти ответственных за утренний коллапс в метро

«Правоприменительная практика, продемонстрированная 15 апреля проверяющими органами, не только не предотвращает распространение в городе Москве новой коронавирусной инфекции, но и создает особо благоприятные условиях для роста инфекции», – отмечается в обращении фракции «Яблока» в Мосгордуме к мэру Москвы Сергею Собянину. Депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов также сообщил, что готовит запрос в мэрию с требованием разъяснить – кто понесет ответственность за то, что для тысяч москвичей резко повысился риск заражения.