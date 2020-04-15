Оппозиция в Москве требует найти ответственных за утренний коллапс в метро

Оппозиция в Москве требует найти ответственных за утренний коллапс в метроОн вызван решением о сплошной проверке пропусков, считают эксперты
Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин направил прокурору Москвы Денису Попову запрос, в котором требует дать правовую оценку организации сотрудниками полиции массовой проверки 15 апреля пропусков на входах в московское метро (копия есть у «Ведомостей»). Это привело к очередям и столпотворению граждан, вынужденных пользоваться услугами столичного метрополитена. «Полагаю, что организованная таким образом проверка наличия специальных пропусков прямо нарушает нормы указа мэра Москвы и создает угрозу массового заражения граждан коронавирусной инфекцией», – говорится в запросе. Пресс-служба Прокуратуры Москвы 15 апреля не подтвердила «Ведомостям» получение запроса. Потребовали проведения расследования и депутаты муниципального округа Хамовники – копию обращения публикует в Facebook мундеп Илья Азар.
«Правоприменительная практика, продемонстрированная 15 апреля проверяющими органами, не только не предотвращает распространение в городе Москве новой коронавирусной инфекции, но и создает особо благоприятные условиях для роста инфекции», – отмечается в обращении фракции «Яблока» в Мосгордуме к мэру Москвы Сергею Собянину. Депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов также сообщил, что готовит запрос в мэрию с требованием разъяснить – кто понесет ответственность за то, что для тысяч москвичей резко повысился риск заражения.