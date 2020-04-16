Прокуратура нашла ущерб в действиях активиста Константина Котова

Прокуратура нашла ущерб в действиях активиста Константина КотоваУщерб был связан с событиями после его задержания
Мосгорсуд 16 апреля приобщил к делу активиста Константина Котова, осужденного за неоднократное участие в несанкционированных митингах, решения судов по искам московских организаций к политикам Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову и Георгию Албурову о взыскании ущерба за вытоптанный газон, перекрытие дорог и задержки общественного транспорта. Об этом сообщила адвокат Котова Мария Эйсмонт из зала Мосгорсуда, который сейчас пересматривает приговор, вынесенный Котову в прошлом году Тверским судом (четыре года лишения свободы за неоднократное участие в несанкционированных массовых мероприятиях).
До Котова единственным осужденным по этой статье (на два года) оставался активист Ильдар Дадин. Но его приговор был отменен после того, как в 2017 г. Конституционный суд признал противоречащим Конституции применение ст. 212.1 УК, указав, что лишать свободы по ней можно только в случае, если из-за действий обвиняемого акция привела к причинению существенного вреда здоровью или имуществу. В январе этого года Конституционный суд пришел к выводу, что и применение к Котову наказания в виде лишения свободы не было должным образом обосновано и приговор требует пересмотра. В марте Второй кассационный суд отменил приговор, вынесенный активисту Тверским судом, и отправил дело на пересмотр. 14 марта Мосгорсуд приступил к пересмотру дела (защита просила отложить процесс до окончания пандемии, чтобы свидетели могли прийти, ничем не рискуя). Процесс идет в закрытом режиме – СМИ и слушатели в зал не допускаются в связи с противоэпидемическими мероприятиями.
В ходе заседания суд допросил семерых свидетелей, сообщила пресс-служба суда. По словам Эйсмонт, всего в суд вызвали 33 человека, но из-за угрозы эпидемии Котов попросил свидетелей воздержаться от участия в процессе. В итоге показания суду дали три свидетеля обвинения и три свидетеля защиты, рассказала Эйсмонт. Присутствовавший при последнем задержании Котова журналист Тимур Олевский заявил в суд ходатайство о допросе его по Skype, так как он находится в Праге и из-за пандемии не может прилететь. Но суд отказался это сделать, сославшись на то, что понятия Skype нет в УПК.
«Свидетели очень важны для нас, – объясняет Эйсмонт, – поскольку Костя во время всех мирных акций протеста, участие в которых ему инкриминируется, все время находился на виду у большого количества людей, знакомых и незнакомых. Суд первой инстанции выборочно допросил пятерых из 15 явившихся (на следующий день были готовы явиться еще столько же), уместив их показания в шесть строчек в приговоре, из которых две занимало просто перечисление их фамилий. Суд второй инстанции допросил одного свидетеля из заявленных нами восьми. Второй кассационный суд указал на это нарушение, обязав Мосгорсуд его устранить. Мы готовились, свидетели были готовы дать показания. Но пандемия меняет ситуацию».
Зато суд счел возможным приобщить к делу решения судов по искам о возмещении ущерба к другим оппозиционерам. Всего адвокаты насчитали около восьми таких решений, причем некоторые еще не вступили в законную силу. Гособвинение настаивает: эти решения могут служить доказательством ущерба, нанесенного действиями Котова.
«Ходатайство прокуратуры – это ответ на нашу мантру про отсутствие в действиях вреда здоровью граждан и имуществу физический и юридических лиц», – объясняет Эйсмонт. Она напоминает, что довод об отсутствии ущерба от действий Котова является одним из ключевых в позиции защиты. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что иски к оппозиционерам были поданы по итогам протестных митингов 27 июля и 3 августа прошлого года. Однако еще 24 июля 2019 г. Котов был задержан и находился в спецприемнике, при этом у него не было даже связи, напоминает адвокат.
«Не знаю, насколько эти доказательства являются допустимыми, но они уж точно не относимы к делу Котова, который в несанкционированных митингах 27 июля и 3 августа вообще не участвовал», – уверен адвокат Яшина Вадим Прохоров. По его данным, инициаторам акций протеста (состав ответчиков по разным искам мог быть разным) предъявлено в общей сложности около 10 исков на сумму более 35 млн руб. Как минимум один из них еще в первой инстанции, и далеко не все вступили в силу. «Мы и по вынесенным в отношении нас решениям не согласны с предъявленными исками и намерены дойти до ЕСПЧ, – говорит Прохоров. – Но при чем тут Котов, я причинно-следственной связи вообще не вижу, они бы еще материалы парижских событий в суд принесли, там хотя бы машины били».
Прения сторон по делу Котова назначены на 20 апреля.