Прокуратура нашла ущерб в действиях активиста Константина Котова

«Не знаю, насколько эти доказательства являются допустимыми, но они уж точно не относимы к делу Котова, который в несанкционированных митингах 27 июля и 3 августа вообще не участвовал», – уверен адвокат Яшина Вадим Прохоров. По его данным, инициаторам акций протеста (состав ответчиков по разным искам мог быть разным) предъявлено в общей сложности около 10 исков на сумму более 35 млн руб. Как минимум один из них еще в первой инстанции, и далеко не все вступили в силу. «Мы и по вынесенным в отношении нас решениям не согласны с предъявленными исками и намерены дойти до ЕСПЧ, – говорит Прохоров. – Но при чем тут Котов, я причинно-следственной связи вообще не вижу, они бы еще материалы парижских событий в суд принесли, там хотя бы машины били».