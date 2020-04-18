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В России за сутки выявлено более 4700 больных коронавирусом

Число инфицированных в Москве превысило 20 000 человек
Дарья Коржова
АГН «Москва»

За последние сутки в России зарегистрировано 4785 новых случаев заболевания коронавирусом в 79 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 36 793. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия вошла в десятку стран по заболеваемости COVID-19.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (2649). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 428, в Санкт-Петербурге ‒ на 139, в Мордовии – на 62, в Чечне – на 60, в Нижегородской области – на 59, в Ставропольском крае – на 54, в Тверской области – на 49, в Краснодарском и Красноярском краях – по 45 новых случаев, в Дагестане и Магаданской области – по 44, в Рязанской области – 41, в Марий Эл – 40, в Башкортостане и Тюменской области – по 39, в Хабаровском крае – 38, в Ингушетии – 36, в Астраханской области – 35, в Орловской и Ленинградской областях – по 34, в Ханты-Мансийском автономном округе – 33, в Тамбовской области – 32, в Тульской – 30, в Калужской, Ростовской областях и Северной Осетии – по 29. В остальных 52 регионах зафиксировано меньшее количество заболевших за сутки.

За сутки в России умерли 40 пациентов с COVID-19 (из них 21 ‒ в Москве), всего за все время эпидемии в России от коронавируса скончались 313 человек.

Выписаны за последние сутки 467 пациентов, отметил оперативный штаб. Общее число выздоровевших после COVID-19 достигло 3057.

Лидерами среди регионов России по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (20 754), Московская область (3954) и Санкт-Петербург (1646). В первую десятку также входят Нижегородская область (517), Коми (474), Ленинградская область (388), Краснодарский край (335), Мурманская область (321), Красноярский край (276) и Дагестан (257).

В мире на момент публикации, по данным Университета Джонса Хопкинса, было выявлено свыше 2,2 млн заболевших коронавирусом более чем в двух сотнях стран. Скончались более 154 000 человек. С учетом новых данных Россия обогнала по числу инфицированных Канаду, Бразилию и Бельгию и стала десятой в мире по заболеваемости COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных