В России за сутки выявлено более 4700 больных коронавирусом

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (2649). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 428, в Санкт-Петербурге ‒ на 139, в Мордовии – на 62, в Чечне – на 60, в Нижегородской области – на 59, в Ставропольском крае – на 54, в Тверской области – на 49, в Краснодарском и Красноярском краях – по 45 новых случаев, в Дагестане и Магаданской области – по 44, в Рязанской области – 41, в Марий Эл – 40, в Башкортостане и Тюменской области – по 39, в Хабаровском крае – 38, в Ингушетии – 36, в Астраханской области – 35, в Орловской и Ленинградской областях – по 34, в Ханты-Мансийском автономном округе – 33, в Тамбовской области – 32, в Тульской – 30, в Калужской, Ростовской областях и Северной Осетии – по 29. В остальных 52 регионах зафиксировано меньшее количество заболевших за сутки.