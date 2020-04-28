Как Украина ввела карантин после первого заболевшего

Украина ввела общенациональный карантин второй в Европе, сразу после Италии. И не исключено, что это единственная страна, которая ввела ограничения после первого официально подтвержденного случая заболевания COVID-19. Кабинет министров Украины и власти Киева 11 марта одновременно объявили о введении ограничений до 3 апреля. Ответственным за борьбу с эпидемией назначили замминистра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко. В декабре 2019 г. он получил пост замминистра здравоохранения, отслеживал эпидемию в Ухане, стал официальной «говорящей головой» по этому вопросу и регулярно сообщал новости журналистам. В конце февраля кабмин решил возродить пост главного санитарного врача страны, на который и назначили Ляшко. Он очень профессиональный человек, автор законопроекта «О системе общественного здоровья», а также отлично владеет английским языком, объяснил глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной рады Михаил Радуцкий. Английский санитарному врачу нужен, так как «основным местом, откуда мы получаем наставления, советы [по борьбе с эпидемией], является ВОЗ», пояснил парламентарий.