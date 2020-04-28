Как Украина ввела карантин после первого заболевшего

Как Украина ввела карантин после первого заболевшегоИ как за пять шагов выйдет из него
Украина ввела общенациональный карантин второй в Европе, сразу после Италии. И не исключено, что это единственная страна, которая ввела ограничения после первого официально подтвержденного случая заболевания COVID-19. Кабинет министров Украины и власти Киева 11 марта одновременно объявили о введении ограничений до 3 апреля. Ответственным за борьбу с эпидемией назначили замминистра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко. В декабре 2019 г. он получил пост замминистра здравоохранения, отслеживал эпидемию в Ухане, стал официальной «говорящей головой» по этому вопросу и регулярно сообщал новости журналистам. В конце февраля кабмин решил возродить пост главного санитарного врача страны, на который и назначили Ляшко. Он очень профессиональный человек, автор законопроекта «О системе общественного здоровья», а также отлично владеет английским языком, объяснил глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной рады Михаил Радуцкий. Английский санитарному врачу нужен, так как «основным местом, откуда мы получаем наставления, советы [по борьбе с эпидемией], является ВОЗ», пояснил парламентарий.
Как Виктор Ляшко стал главным санитарным врачом
Виктор Ляшко родился 24 апреля 1980 г. в селе Осовая Ровенской области. Окончил в 2003 г. медицинский университет им. Богомольца, он семь лет работал в системе государственной санитарно-эпидемиологической службы Киевской области. С 2010 по 2013 г. прошел путь от главного специалиста минздрава Украины до директора департамента Санитарно-эпидемиологической службы страны. Потом 11 месяцев возглавлял Киевский областной лабораторный центр Санэпидемслужбы, после чего на время ушел с госслужбы
На родину – в обсерваторы
Президент Украины Владимир Зеленский, объявляя о введении карантина, посоветовал туристам в три дня вернуться на родину. Кто не послушался, пожалел: 17 марта границы полностью закрылись для путешествующих автобусами, самолетами и поездами. С 24 марта украинским туристам запретили выезд за рубеж. Через несколько дней Зеленский напугал всех, что 27 марта границы закроют полностью. Но пограничники до сих пор впускают на родину соотечественников на машинах и пешком. Прилететь тоже можно, но только эвакуационным спецрейсом. Иностранным туристам въезд запрещен еще с середины марта.
С 28 марта украинцев, приехавших из других стран, помещают на 14-дневную обсервацию в гостиницы. В Киеве предлагали на выбор – бесплатно в 3-звездочной гостинице «Козацкий» с видом на майдан или за 338 евро на двоих на весь срок в «Пуща конгресс отеле» (тоже, впрочем, 3-звездочном) – и там и там без питания. Попавшие в «Козацкий» возмущались в соцсетях холодом в номерах и дороговизной ресторанной еды. Десятки туристов попросту сбежали из отелей. Полиция всех разыскала и выписала штрафы по 17 000 гривен (46 700 руб.).