Мосгорсуд отказал во всех исках об отмене указов мэра о самоизоляции

Мосгорсуд отказал во всех исках об отмене указов мэра о самоизоляцииОспорить это решение немного шансов
Мосгорсуд 28 апреля отклонил сразу все шесть исков к мэру Сергею Собянину об отмене введенных в связи с эпидемией коронавируса ограничений. Иски об отмене указов о введении режима повышенной готовности и цифровых пропусков, поданные муниципальными активистами и депутатами во главе с мундепом Денисом Шендеровичем, суд объединил с заявлениями еще нескольких москвичей. «Во всех исках отказано», – сообщил из зала суда один из заявителей, Алексей Обухов, и подтвердила пресс-служба суда.
Истцы считали, что введенные ограничения нарушают конституционное право граждан на свободу передвижения и неприкосновенность частной жизни, так как их обязали заранее уведомлять власти о своем маршруте. Кроме того, указы мэра Москвы Сергея Собянина об ограничениях были, по мнению истцов, приняты с нарушением процедуры, так, ограничения, по их мнению, могли быть введены только в силу федерального закона и только при введении карантина либо чрезвычайного положения. Они просили суд в качестве обеспечительной меры приостановить действие указов, а также вызвать в суд президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина для дачи пояснений по поводу «неисполнения ими должностных обязанностей». И в том и в другом суд им отказал.
Представители мэрии Москвы в заседании суда настаивали, что указы мэра приняты с соблюдением процедуры и не противоречат федеральному законодательству. Они ссылались на нормы закона о праве граждан на свободу передвижения и выбор места пребывания (от 1993 г.), которые предусматривают возможность ограничений на отдельных территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности распространения заболеваний и отравлений людей введены особые условия и режимы проживания населения и хозяйственной деятельности. Не согласились они и с тем, что заявителей лишили свободы передвижения. Пешком по территории города можно передвигаться без оформления цифрового пропуска (разумеется, с учетом установленных ограничений), говорится в отзыве мэрии. Граждане также имеют право двигаться к месту работы, цифровые пропуска выдаются по заявительному принципу, а проверка соблюдения предписаний и достоверность поданных сведений введены для обеспечения здоровья и безопасности добросовестных граждан. Персональные данные хранятся в закрытом защищенном контуре департамента информационных технологий Москвы и после окончания действия режима повышенной готовности вся информация о выданных пропусках будет уничтожена, заверил представитель мэрии.
«А при оформлении пропуска я кому свои персональные данные сообщаю?» – поинтересовалась адвокат Юлия Сычева, которую после очередной рабочей поездки уведомил о необходимости получить цифровой пропуск почему-то транспортный департамент мэрии, которому она никаких данных о себе не сообщала.
«Оператору персональных данных», – отрезал представитель мэрии.
Нет никаких доказательств того, что принятые меры защищают здоровье граждан, возражали истцы. А тотальная проверка пропусков в московском метро даже могла ее усугубить. Квазикарантинные меры не способствуют нормализации обстановки и оттягивают введение специального режима чрезвычайного положения, заявляли адвокаты истцов.
Тем не менее заявители не удивлены отказом Мосгорсуда. Он был ожидаем, говорит Обухов: «Через 10 дней подучим мотивировочную часть решений и пойдем дальше, конечная инстанция в любом случае ЕСПЧ».
Но путь в Страсбург может оказаться не так прост, предупреждает Кирилл Коротеев из «Агоры». Кроме того, напоминает он, сходные ограничения вводили почти все европейские страны и сам ЕСПЧ довольно долго просидел под карантином, введенным французскими властями. «Практика, которая уже есть, и то, как она развивается, позволит правительствам обосновать довольно большое количество ограничений», – рассуждает эксперт. Шансы могут быть скорее у каких-то случаев индивидуальной несправедливости, говорит Коротеев: например, если заявитель сможет доказать, что в его отношении было какое-то серьезное злоупотребление использованием его персональных данных.