Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Мосгорсуд отказал во всех исках об отмене указов мэра о самоизоляции

Оспорить это решение немного шансов
Анастасия Корня
Андрей Гордеев / Ведомости

Мосгорсуд 28 апреля отклонил сразу все шесть исков к мэру Сергею Собянину об отмене введенных в связи с эпидемией коронавируса ограничений. Иски об отмене указов о введении режима повышенной готовности и цифровых пропусков, поданные муниципальными активистами и депутатами во главе с мундепом Денисом Шендеровичем, суд объединил с заявлениями еще нескольких москвичей. «Во всех исках отказано», – сообщил из зала суда один из заявителей, Алексей Обухов, и подтвердила пресс-служба суда.

Истцы считали, что введенные ограничения нарушают конституционное право граждан на свободу передвижения и неприкосновенность частной жизни, так как их обязали заранее уведомлять власти о своем маршруте. Кроме того, указы мэра Москвы Сергея Собянина об ограничениях были, по мнению истцов, приняты с нарушением процедуры, так, ограничения, по их мнению, могли быть введены только в силу федерального закона и только при введении карантина либо чрезвычайного положения. Они просили суд в качестве обеспечительной меры приостановить действие указов, а также вызвать в суд президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина для дачи пояснений по поводу «неисполнения ими должностных обязанностей». И в том и в другом суд им отказал.

Представители мэрии Москвы в заседании суда настаивали, что указы мэра приняты с соблюдением процедуры и не противоречат федеральному законодательству. Они ссылались на нормы закона о праве граждан на свободу передвижения и выбор места пребывания (от 1993 г.), которые предусматривают возможность ограничений на отдельных территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности распространения заболеваний и отравлений людей введены особые условия и режимы проживания населения и хозяйственной деятельности. Не согласились они и с тем, что заявителей лишили свободы передвижения. Пешком по территории города можно передвигаться без оформления цифрового пропуска (разумеется, с учетом установленных ограничений), говорится в отзыве мэрии. Граждане также имеют право двигаться к месту работы, цифровые пропуска выдаются по заявительному принципу, а проверка соблюдения предписаний и достоверность поданных сведений введены для обеспечения здоровья и безопасности добросовестных граждан. Персональные данные хранятся в закрытом защищенном контуре департамента информационных технологий Москвы и после окончания действия режима повышенной готовности вся информация о выданных пропусках будет уничтожена, заверил представитель мэрии.

Ранее по теме: Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая

«А при оформлении пропуска я кому свои персональные данные сообщаю?» – поинтересовалась адвокат Юлия Сычева, которую после очередной рабочей поездки уведомил о необходимости получить цифровой пропуск почему-то транспортный департамент мэрии, которому она никаких данных о себе не сообщала.

«Оператору персональных данных», – отрезал представитель мэрии.

Нет никаких доказательств того, что принятые меры защищают здоровье граждан, возражали истцы. А тотальная проверка пропусков в московском метро даже могла ее усугубить. Квазикарантинные меры не способствуют нормализации обстановки и оттягивают введение специального режима чрезвычайного положения, заявляли адвокаты истцов.

Тем не менее заявители не удивлены отказом Мосгорсуда. Он был ожидаем, говорит Обухов: «Через 10 дней подучим мотивировочную часть решений и пойдем дальше, конечная инстанция в любом случае ЕСПЧ».

Но путь в Страсбург может оказаться не так прост, предупреждает Кирилл Коротеев из «Агоры». Кроме того, напоминает он, сходные ограничения вводили почти все европейские страны и сам ЕСПЧ довольно долго просидел под карантином, введенным французскими властями. «Практика, которая уже есть, и то, как она развивается, позволит правительствам обосновать довольно большое количество ограничений», – рассуждает эксперт. Шансы могут быть скорее у каких-то случаев индивидуальной несправедливости, говорит Коротеев: например, если заявитель сможет доказать, что в его отношении было какое-то серьезное злоупотребление использованием его персональных данных.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных