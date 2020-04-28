Мосгорсуд отказал во всех исках об отмене указов мэра о самоизоляции

Представители мэрии Москвы в заседании суда настаивали, что указы мэра приняты с соблюдением процедуры и не противоречат федеральному законодательству. Они ссылались на нормы закона о праве граждан на свободу передвижения и выбор места пребывания (от 1993 г.), которые предусматривают возможность ограничений на отдельных территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности распространения заболеваний и отравлений людей введены особые условия и режимы проживания населения и хозяйственной деятельности. Не согласились они и с тем, что заявителей лишили свободы передвижения. Пешком по территории города можно передвигаться без оформления цифрового пропуска (разумеется, с учетом установленных ограничений), говорится в отзыве мэрии. Граждане также имеют право двигаться к месту работы, цифровые пропуска выдаются по заявительному принципу, а проверка соблюдения предписаний и достоверность поданных сведений введены для обеспечения здоровья и безопасности добросовестных граждан. Персональные данные хранятся в закрытом защищенном контуре департамента информационных технологий Москвы и после окончания действия режима повышенной готовности вся информация о выданных пропусках будет уничтожена, заверил представитель мэрии.