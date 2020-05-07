Анатолий Быков задержан по подозрению в заказном убийстве 1994 года

Быков невероятно конфликтный человек, практически все его товарищи, деловые и политические партнеры, выдвиженцы и ставленники рано или поздно оказывались «предателями», говорит человек, близкий к краевым властям: «После назначения Усса врио губернатора Быков, привыкший считать себя знаковой политической фигурой и даже моральным авторитетом, принялся навязывать свое сотрудничество. Усс, понимая, что от этого будет один вред, игнорировал его предложения, что спровоцировало недовольство Быкова, и в итоге он объявил войну, которую выиграть не мог и не смог». Быков и его люди активно участвовали в раскрутке всех медийных скандалов вокруг Усса в 2019–2020 гг., уверяет собеседник: «Кроме губернатора он много критиковал федеральное руководство, доставалось силовикам. Быков, по сути, настойчиво добивался, чтобы из него сделали пример всем в назидание». Примерно такие же отношения у Быкова были и с бывшим губернатором Виктором Толоконским, добавляет собеседник. «Как катализатор свою роль сыграло истечение срока «криминального фильтра». Но если бы Быков не вел себя вот так, то губернатору и федералам было бы все равно», – резюмирует он.