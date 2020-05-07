Анатолий Быков задержан по подозрению в заказном убийстве 1994 года

Анатолий Быков задержан по подозрению в заказном убийстве 1994 годаСрок запрета на участие бывшего красноярского депутата в выборах истекал в 2020 году
Бывший депутат законодательного собрания Красноярского края и экс-акционер Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолий Быков задержан 7 мая в своем доме под Красноярском по уголовному делу об убийстве в 1994 г. Кирилла Войтенко и Александра Наумова (ст. 102 УК), сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. По данным следствия, «в первой половине 1994 г. у 23-летнего члена возглавляемой Быковым преступной группировки Александра Наумова произошел конфликт с Анатолием Быковым в связи с несправедливым, по мнению первого, распределением доходов от совместной деятельности, результатом которого явилась взаимная личная неприязнь». После покушения на Быкова он заподозрил в причастности к этому Наумова и его приятеля Войтенко и «решил их убить», поручив это своему знакомому Владимиру Татаренкову, члены банды которого и расстреляли Наумова и Войтенко 24 июля 1994 г., сообщила Петренко.
Один из непосредственных исполнителей этого убийства Сергей Бакуров был приговорен за несколько убийств к пожизненному лишению свободы, а второй, Владимир Чучков, находится в розыске. Татаренков был экстрадирован из Греции в Россию и осужден в 2012 г. к 13 с половиной годам лишения свободы за организацию этого убийства, а его показания о том, что данное преступление заказал Быков, позволили задержать Быкова, сообщила представитель СКР. По словам источника, близкого к правоохранительным органам, следствие будет ходатайствовать об аресте Быкова.
В 2002 г. Быков был осужден на 6,5 года лишения свободы за организацию покушения на криминального авторитета Вилора Струганова по кличке «Паша-цветомузыка» (покушение было инсценировано РУБОП в ходе оперативного эксперимента). Сам Струганов был осужден на 9 лет лишения свободы в Красноярске за организацию нескольких убийств в 1990-е гг.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу «Патриотов России».
С середины 1990-х гг. Быков стал одной из самых заметных фигур в красноярской региональной политике. С 1996 г. он принимал участие в выборах в Красноярском крае, а в 1997 г. был впервые избран депутатом краевого законодательного собрания. В 1998 г. бизнесмен поддержал на губернаторских выборах кандидатуру генерала Александра Лебедя, занявшего в 1996 г. третье место на президентских выборах, однако позже между ними начался конфликт. «Мы избирали Лебедя губернатором края, а не как будущего кандидата в президенты. Губернатор должен быть как отец родной», – говорил Быков журналистам в конце 1998 г. СМИ тогда сообщали, что Быков обратился к Лебедю с предложением о создании в Красноярском крае единой энергометаллургической корпорации вокруг КрАЗа, но губернатор ему в этом отказал. Кроме того, Быков считал, что Лебедь ему многим обязан из-за выборов, генерал же с этим не соглашался.
В 2000 г. «Блок Анатолия Быкова» прошел в горсовет Красноярска, набрав по партспискам 40% голосов, а в следующем году получил 16% на выборах в краевой парламент (сам бизнесмен во второй раз стал депутатом). В 2004 г. избирательный блок сторонников Быкова «С верой и надеждой!» набрал 32% голосов на выборах в горсовет Красноярска. В 2013 г. «Патриоты России» при поддержке Быкова на выборах в заксобрание получили 26% голосов. После введения в 2015 г. «криминального ценза» для лиц с судимостью по тяжким уголовным статьям Быков потерял право участвовать в любых выборах (на этом основании в 2016 г. краевой избирком отказал ему в регистрации кандидатом в депутаты от «Патриотов России»), но как раз в 2020 г. этот запрет истекал.
Председателем комитета Красноярского отделения «Патриотов России» значится соратник Быкова Иван Серебряков. Он не ответил на звонок «Ведомостей». СМИ называли самого Быкова лидером красноярских «Патриотов России», на сайте отделения, в частности, есть отдельная рубрика с интервью Быкова.
В последние годы Быков не раз критиковал действующего губернатора края Александра Усса. Так, в 2018 г. в интервью KrasNews.com Быков говорил, что не считает плодотворной работу команды Усса на развитие экономики края: «О докладах, которые он с гордостью рассказывает, сколько мы леса срубили и сколько металла добываем, электроэнергии. Я всегда оцениваю власть по жизненному уровню населения и общества. Выйди на улицу, в район, приди в больницу, школу или останови прохожего и спроси: «Как тебе сегодня живется?» Сегодня сложно и шатко в экономическом плане у людей». На вопрос, как бы он оценил работу губернатора, Быков ответил: «Я бы поставил двойку за всю работу».
Быков невероятно конфликтный человек, практически все его товарищи, деловые и политические партнеры, выдвиженцы и ставленники рано или поздно оказывались «предателями», говорит человек, близкий к краевым властям: «После назначения Усса врио губернатора Быков, привыкший считать себя знаковой политической фигурой и даже моральным авторитетом, принялся навязывать свое сотрудничество. Усс, понимая, что от этого будет один вред, игнорировал его предложения, что спровоцировало недовольство Быкова, и в итоге он объявил войну, которую выиграть не мог и не смог». Быков и его люди активно участвовали в раскрутке всех медийных скандалов вокруг Усса в 2019–2020 гг., уверяет собеседник: «Кроме губернатора он много критиковал федеральное руководство, доставалось силовикам. Быков, по сути, настойчиво добивался, чтобы из него сделали пример всем в назидание». Примерно такие же отношения у Быкова были и с бывшим губернатором Виктором Толоконским, добавляет собеседник. «Как катализатор свою роль сыграло истечение срока «криминального фильтра». Но если бы Быков не вел себя вот так, то губернатору и федералам было бы все равно», – резюмирует он.
В целом Быков весьма популярная в крае фигура, особенно в Красноярске, где его сторонники традиционно сильно выступают на выборах горсовета, и в западных районах края, отмечает политолог Михаил Виноградов. По его словам, Быков также довольно удачно вступал в коалиции, в том числе иногда и с Уссом: «В то же время его присутствие в политике всегда ограничивалось сдержанным отношением федерального центра к нему, хотя Быкова все равно тянуло в политику». Пока доминирует версия о том, что новое дело связано с истечением срока «криминального фильтра», с другой стороны, сейчас возможности красноярцев подняться в защиту Быкова затруднены, считает эксперт: «Хотя при необходимости его можно перевести под подписку, если задачей будет просто политическая нейтрализация».
Быков был перманентной проблемой для всех красноярских губернаторов, начиная с середины 1990-х гг., говорит эксперт по региональной политике Виталий Иванов: «Еще тогда он искренне уверовал в свою исключительную роль в крае, в свое право и даже обязанность участвовать в политике, диктовать кадровые и другие решения, раздавать публичные оценки. Быков хотел править краем или чтобы хотя бы губернаторы во всем были ему послушны. Естественно, они не слушались, и каждому он в конце концов объявлял войну на уничтожение, избежал этого лишь Александр Хлопонин. Но всему на свете есть предел. Быков долгие годы пробовал власть на прочность. Власть оказалась прочнее».