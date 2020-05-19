Высших судей проверили на плагиат

В диссертациях 12 судей были обнаружены признаки научного подлога – произвольная замена предмета исследования при сохранении неизменными эмпирических данных – как, например, это делал краснодарский судья Кротов. Двое судей ссылались на никогда не существовавшие нормативные акты как на действующие. Однако лишились ученых степеней только трое судей, отмечают авторы доклада. Это связано с тем, что большинство диссертаций уже невозможно обжаловать, объясняет основатель «Диссернета» Андрей Заякин. Установленные для этого правительством сроки в большинстве случаев уже истекли. Однако активисты «Диссернета» настаивают, что сам по себе факт использования диссертации, полученной ненадлежащим образом, – это длящееся нарушение, которое является основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности. «Ведь, если вы приобрели поддельные водительские права, то нарушаете закон в течение всего того времени, когда продолжаете им пользоваться», – настаивает он. Однако пока обращения «Диссернета» в квалификационные коллегии судей остаются без ответа, констатирует Заякин.