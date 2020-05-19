Высших судей проверили на плагиат

Высших судей проверили на плагиатНо это вряд ли скажется на их карьере
Сетевое сообщество «Диссернет» обнаружило некорректные заимствования, признаки научного подлога и другие нарушения научной этики в диссертациях 68 судей, действующих и находящихся в отставке. Об этом говорится в тексте доклада, ставшего итогом семилетней работы по поиску плагиата в диссертациях судей, который опубликован 19 мая.
Среди нарушителей научной этики фигурируют судья Конституционного суда в отставке, пятеро судей Верховного суда, два председателя кассационных судов общей юрисдикции, 20 судей судов общей юрисдикции регионов и шесть – арбитражных, а также пять председателей районных судов. Авторы доклада попытались изучить научную деятельность всех действующих судей, воспользовавшись базой сайта rospravosudie.com. Этот сайт насчитывает записи в отношении около 13 000 персон. Диссертации были обнаружены у 343 судей из этого списка, из них анализу подверглись 128 диссертаций, при этом удалось обнаружить еще несколько десятков судей, не включенных в исходную базу.
Наиболее часто встречающееся нарушение – заимствования текста без ссылок на авторов научных трудов и произвольная замена эмпирических данных в диссертации. Однако к числу индикаторов репутационного неблагополучия авторы доклада отнесли также научное руководство диссертацией с некорректными заимствованиями и оправдание таковых. Например, бывший судья Конституционного суда Борис Эбзеев попал в список нарушителей в связи с тем, что не препятствовал «отмыванию репутации» диссертантов, когда на экспертном совете разбирались жалобы на представителей прокуратуры и судебной системы. В частности, в декабре 2015 г. была отклонена жалоба на диссертацию заместителя председателя Верховного суда Олега Свириденко, в которой активисты «Диссернета» обнаружили многочисленные заимствования. Аналогичные претензии предъявлены еще одному заместителю председателя Верховного суда Петру Серкову, который входил в состав президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК).
Как обнаружили авторы доклада, судьи нередко заимствовали и у своих коллег. Так, заместитель председателя Краснодарского краевого суда Сергей Кротов списывал целые абзацы из диссертации Серкова (в некоторых случаях он, правда, менял название суда в ссылке – чтобы это выглядело как работа с данными из своего региона). А его бывший начальник, экс-председатель краевого суда Александр Чернов черпал сведения из трудов председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.
Судья Басманного суда Наталья Дударь, вынесшая приговоры более чем 10 фигурантам «болотного дела» и отправившая за решетку активиста Ильдара Дадина за неоднократное участие в митингах, была замечена в заимствованиях из диссертации судьи Михаила Ташилина.
Некоторое количество спорным образом оформленных заимствований обнаружено у председателя Второго кассационного суда Анатолия Бондара, написавшего диссертацию «Укрепление институтов государства как фактор консолидации гражданского общества».
В диссертациях 12 судей были обнаружены признаки научного подлога – произвольная замена предмета исследования при сохранении неизменными эмпирических данных – как, например, это делал краснодарский судья Кротов. Двое судей ссылались на никогда не существовавшие нормативные акты как на действующие. Однако лишились ученых степеней только трое судей, отмечают авторы доклада. Это связано с тем, что большинство диссертаций уже невозможно обжаловать, объясняет основатель «Диссернета» Андрей Заякин. Установленные для этого правительством сроки в большинстве случаев уже истекли. Однако активисты «Диссернета» настаивают, что сам по себе факт использования диссертации, полученной ненадлежащим образом, – это длящееся нарушение, которое является основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности. «Ведь, если вы приобрели поддельные водительские права, то нарушаете закон в течение всего того времени, когда продолжаете им пользоваться», – настаивает он. Однако пока обращения «Диссернета» в квалификационные коллегии судей остаются без ответа, констатирует Заякин.
Пресс-секретарь Верховного суда Павел Одинцов оставил доклад «Диссернета» без комментариев. Содержание научных работ – это прерогатива представителей науки, уверен он. «В отношении диссертаций людей, которые занимают определенные должности, существует мотивация, далекая от науки и от самой диссертации», – предупреждает Эбзеев. Он вспоминает, что диссертацию Свириденко тщательно изучали на экспертном совете и на диссертационном совете – и не нашли оснований для постановки вопроса о лишении его степени доктора наук. «Диссернет» достаточно активно работает, и часто ему удается убедить президиум ВАК в своей позиции, – говорит Эбзеев. – Но объявлять охоту на ведьм – это было бы нехорошо».