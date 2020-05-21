Как в Южной Корее вместо карантина ввели тотальную слежку

Как в Южной Корее вместо карантина ввели тотальную слежкуИ что из себя представляет метод борьбы с коронавирусом «три Т»
Южная Корея два с половиной месяца назад обогнала Китай по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Пик пришелся на 29 февраля – 909 заболевших за день. Но властям быстро удалось переломить ситуацию. В начале апреля число новых случаев было около сотни, потом – менее десятка, и то в основном приезжающие из-за рубежа. Власти не ограничивали свободу передвижения жителей страны – за исключением вернувшихся из-за границы, заболевших и контактировавших с ними. В стране не было и особо жестких запретов на работу компаний, но многие добровольно перешли на удаленный режим. Были открыты салоны красоты и рестораны. Правда, они приняли меры безопасности: возвели на столах пластиковые перегородки между посетителями.
Всего в Южной Корее заразилось 11 100 (по состоянию на 19 мая), умерло 263 человека.
Это значит, что смертность – 0,5 человека на 100 000 населения, а летальность – 2,4%.
Страна возвращается к нормальной жизни. Уже две недели действует режим «повседневного карантина», когда постепенно снимаются все ограничения. Например, вчера, 20 мая, стали возвращаться в классы школьники.
Это непростое время для министра здравоохранения Пак Нын Ху. Его задача – не допустить новой вспышки коронавирусной инфекции. В своих последних речах он постоянно подчеркивает: нынешняя схема карантина не означает, что можно вести себя, как раньше. Сейчас важно поддерживать дистанцию между людьми, оставаться дома при признаках заболевания, мыть руки и носить маски. Количество заболевших подтверждает его опасения. Четыре дня новых случаев было менее двух десятков в день, но по состоянию на утро 20 мая – неожиданный скачок: 32 заболевших.
Корейский метод борьбы с вирусом назвали «три Т»: от английских trace – следить (имеются в виду все контакты больного), test – тестировать и treat – лечить. Пак в многочисленных интервью с гордостью рассказывает, что справиться с инфекцией помогло рано начатое широкомасштабное тестирование, отслеживание всех контактов заболевшего и доверие граждан к властям. Масштабы слежки в Южной Корее за гражданами поражают.
Как следят в Корее
Заразившегося опрашивают, где он был и с кем контактировал в последнее время. На случай, если он что-то забыл или умышленно скрыл, власти используют данные GPS в телефоне и машине, записи с камер наблюдения с распознаванием лиц, данные о месте покупок по кредиткам. На анализ передвижений зараженного уходит всего около 10 минут.