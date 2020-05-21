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Как в Южной Корее вместо карантина ввели тотальную слежку

И что из себя представляет метод борьбы с коронавирусом  «три Т»
Софья Корепанова
Министр здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи Пак Нын Ху /TASS

Южная Корея два с половиной месяца назад обогнала Китай по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Пик пришелся на 29 февраля – 909 заболевших за день. Но властям быстро удалось переломить ситуацию. В начале апреля число новых случаев было около сотни, потом – менее десятка, и то в основном приезжающие из-за рубежа. Власти не ограничивали свободу передвижения жителей страны – за исключением вернувшихся из-за границы, заболевших и контактировавших с ними. В стране не было и особо жестких запретов на работу компаний, но многие добровольно перешли на удаленный режим. Были открыты салоны красоты и рестораны. Правда, они приняли меры безопасности: возвели на столах пластиковые перегородки между посетителями.

Всего в Южной Корее заразилось 11 100 (по состоянию на 19 мая), умерло 263 человека.

Это значит, что смертность – 0,5 человека на 100 000 населения, а летальность – 2,4%.

Страна возвращается к нормальной жизни. Уже две недели действует режим «повседневного карантина», когда постепенно снимаются все ограничения. Например, вчера, 20 мая, стали возвращаться в классы школьники.

Это непростое время для министра здравоохранения Пак Нын Ху. Его задача – не допустить новой вспышки коронавирусной инфекции. В своих последних речах он постоянно подчеркивает: нынешняя схема карантина не означает, что можно вести себя, как раньше. Сейчас важно поддерживать дистанцию между людьми, оставаться дома при признаках заболевания, мыть руки и носить маски. Количество заболевших подтверждает его опасения. Четыре дня новых случаев было менее двух десятков в день, но по состоянию на утро 20 мая – неожиданный скачок: 32 заболевших.

Корейский метод борьбы с вирусом назвали «три Т»: от английских trace – следить (имеются в виду все контакты больного), test – тестировать и treat – лечить. Пак в многочисленных интервью с гордостью рассказывает, что справиться с инфекцией помогло рано начатое широкомасштабное тестирование, отслеживание всех контактов заболевшего и доверие граждан к властям. Масштабы слежки в Южной Корее за гражданами поражают.

Как следят в Корее

Заразившегося опрашивают, где он был и с кем контактировал в последнее время. На случай, если он что-то забыл или умышленно скрыл, власти используют данные GPS в телефоне и машине, записи с камер наблюдения с распознаванием лиц, данные о месте покупок по кредиткам. На анализ передвижений зараженного уходит всего около 10 минут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных