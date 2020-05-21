Как в Южной Корее вместо карантина ввели тотальную слежку

Южная Корея два с половиной месяца назад обогнала Китай по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Пик пришелся на 29 февраля – 909 заболевших за день. Но властям быстро удалось переломить ситуацию. В начале апреля число новых случаев было около сотни, потом – менее десятка, и то в основном приезжающие из-за рубежа. Власти не ограничивали свободу передвижения жителей страны – за исключением вернувшихся из-за границы, заболевших и контактировавших с ними. В стране не было и особо жестких запретов на работу компаний, но многие добровольно перешли на удаленный режим. Были открыты салоны красоты и рестораны. Правда, они приняли меры безопасности: возвели на столах пластиковые перегородки между посетителями.