В Пакистане разбился пассажирский самолет

В Пакистане разбился пассажирский самолетНа его борту было более 100 пассажиров
Самолет «Пакистанских международных авиалиний» (PIA) потерпел крушение в Карачи, сообщил телеканал Geo. Он следовал рейсом PK-8303 из Лахора в Карачи и упал недалеко от аэропорта прибытия, рассказал телеканалу источник в управлении гражданской авиации страны. По его словам, связь с самолетом прервалась за минуту до падения.
A320 Airbus должен был приземлиться в крупнейшем аэропорту Пакистана ‒ международном аэропорту «Джинна». По информации Businnes Recorder, на борту самолета возникла техническая неисправность. Управление гражданской авиации страны (CAA) объявило чрезвычайную ситуацию в аэропорту.
#Breaking: reports of plane crash in Karachi. Hearing 90 people were in board on a LHR-KHI flight.— Osama Bin Javaid (@osamabinjavaid) May 22, 2020
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По словам очевидцев, в результате падения лайнера разрушены минимум пять домов и уничтожены припаркованные рядом автомобили. Информации о количестве пострадавших и погибших пока нет. С места крушения поднимаются клубы черного дыма. Как отмечает телеканал Geo, машины скорой помощи с трудом проезжают к месту авиакатастрофы из-за узких улиц и большого числа зевак, собравшихся на них. Полиция и военные пытаются разогнать мешающих проезду техники людей. По информации Samaa TV, пострадавшие дома разрушены не полностью, в основном повреждены крыши зданий. Так как самолет перед падением готовился садиться, он летел на низкой высоте. По данным управления гражданской авиации, пилот перед посадкой дал аварийный сигнал.
Пресс-секретарь вооруженных сил Пакистана генерал-майор Бабар Ифтихар сообщил, что на место авиакатастрофы прибыли силы быстрого реагирования армии и спасатели. Начата спасательная операция, сказал он.
Airbus A320 эксплуатируется с 1987 г. Он рассчитан на 180 пассажиров.
Dark plumes of smoke seen near the crash site. #PIA #ModelColony #MalirCantt #Karachi pic.twitter.com/bLBCmG1dXf— Yusra Askari (@YusraSAskari) May 22, 2020