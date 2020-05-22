В Пакистане разбился пассажирский самолет

По словам очевидцев, в результате падения лайнера разрушены минимум пять домов и уничтожены припаркованные рядом автомобили. Информации о количестве пострадавших и погибших пока нет. С места крушения поднимаются клубы черного дыма. Как отмечает телеканал Geo, машины скорой помощи с трудом проезжают к месту авиакатастрофы из-за узких улиц и большого числа зевак, собравшихся на них. Полиция и военные пытаются разогнать мешающих проезду техники людей. По информации Samaa TV, пострадавшие дома разрушены не полностью, в основном повреждены крыши зданий. Так как самолет перед падением готовился садиться, он летел на низкой высоте. По данным управления гражданской авиации, пилот перед посадкой дал аварийный сигнал.