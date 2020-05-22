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В Пакистане разбился пассажирский самолет

На его борту было более 100 пассажиров
Ирина Чевтаева
Архивное фото /Anjum Naveed / AP

Самолет «Пакистанских международных авиалиний» (PIA) потерпел крушение в Карачи, сообщил телеканал Geo. Он следовал рейсом PK-8303 из Лахора в Карачи и упал недалеко от аэропорта прибытия, рассказал телеканалу источник в управлении гражданской авиации страны. По его словам, связь с самолетом прервалась за минуту до падения.

По данным издания Businnes Recorder, на его борту было более 100 пассажиров. В свою очередь Bloomberg со ссылкой на управление гражданской авиации страны сообщил о 107 находившихся на борту лайнера ‒ 99 пассажирах и 8 членах экипажа.

A320 Airbus должен был приземлиться в крупнейшем аэропорту Пакистана ‒ международном аэропорту «Джинна». По информации Businnes Recorder, на борту самолета возникла техническая неисправность. Управление гражданской авиации страны (CAA) объявило чрезвычайную ситуацию в аэропорту.

По словам очевидцев, в результате падения лайнера разрушены минимум пять домов и уничтожены припаркованные рядом автомобили. Информации о количестве пострадавших и погибших пока нет. С места крушения поднимаются клубы черного дыма. Как отмечает телеканал Geo, машины скорой помощи с трудом проезжают к месту авиакатастрофы из-за узких улиц и большого числа зевак, собравшихся на них. Полиция и военные пытаются разогнать мешающих проезду техники людей. По информации Samaa TV, пострадавшие дома разрушены не полностью, в основном повреждены крыши зданий. Так как самолет перед падением готовился садиться, он летел на низкой высоте. По данным управления гражданской авиации, пилот перед посадкой дал аварийный сигнал.

Пресс-секретарь вооруженных сил Пакистана генерал-майор Бабар Ифтихар сообщил, что на место авиакатастрофы прибыли силы быстрого реагирования армии и спасатели. Начата спасательная операция, сказал он.

Airbus A320 эксплуатируется с 1987 г. Он рассчитан на 180 пассажиров.

/twitter.com/Dr_fizakhan
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных