В России выявлено более 8500 новых случаев заражения коронавирусом

В верхний пятерке регионов по общему числу случаев – Москва, Московская область (40 455), Санкт-Петербург (16 689), Нижегородская и Свердловская области (10 503 и 6024 соответственно). В Дагестане, который идет шестым в списке, всего выявлено 5228 случаев заражения (132 из них – за последние сутки). При этом по числу погибших за день (271 человек) Дагестан опередил Санкт-Петербург и стал первым среди субъектов России за пределами московского региона.