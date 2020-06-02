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В России выявлено более 8500 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших превысило 423 000 человек
Юрий Литвиненко

В России выявлено 8863 заболевших с коронавирусом за последние стуки, приводит сайт стопкоронавирус.рф данные федерального оперативного штаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 423 741.

От коронавируса за сутки умерли 182 человека. Всего с начала пандемии в России было зафиксировано 5037 летальных исходов, связанных с COVID-19. За сутки выздоровели 11 108 больных с коронавирусом, 231 719 человек продолжают лечение.

В Москве за минувшие сутки коронавирус был обнаружен у 2286 человек. Ко 2 июня лечение в городе продолжают 98 296 больных COVID-19, общее число случаев достигло 185 374. За сутки в Москве от коронавируса умер 71 человек, с начала пандемии – 2624 человека. За сутки выздоровели 6030 больных с коронавирусом, это рекордное число вылечившихся в городе за последнюю неделю (с 27 мая).

В числе регионов с наибольшим числом новых случаев, помимо Москвы, – Московская область (+732 больных за сутки), Санкт-Петербург (+376), Нижегородская и Свердловская области (+354 и +292 соответственно). Следом идут Ростовская и Иркутская области – в этих регионах врачи обнаружили еще 253 и 210 случаев COVID-19 соответственно.

В верхний пятерке регионов по общему числу случаев – Москва, Московская область (40 455), Санкт-Петербург (16 689), Нижегородская и Свердловская области (10 503 и 6024 соответственно). В Дагестане, который идет шестым в списке, всего выявлено 5228 случаев заражения (132 из них – за последние сутки). При этом по числу погибших за день (271 человек) Дагестан опередил Санкт-Петербург и стал первым среди субъектов России за пределами московского региона.

Коронавирус обнаружен более чем у 6,2 млн человек в 188 странах мира, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Больше всего случаев заражения – в США; коронавирус в стране выявлен более чем у 1,8 млн человек. Всего от COVID-19 скончались свыше 375 000 человек по всему миру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных