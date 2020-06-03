Число больных с коронавирусом в России превысило 432 000 человек

В числе регионов с наибольшим числом новых случаев заражения, помимо Москвы, — Московская область (+736), Санкт-Петербург (+380), Свердловская и Нижегородская области (+357 и +347 соответственно). В 16 регионах за сутки выявлено более ста заболевших COVID-19, в их числе — Архангельская и Ростовская области (+239 и +178), Воронежская и Смоленская области (по 127 новых случаев). В Красноярском крае врачи диагностировали коронавирус у 124 человека, в Иркутской области — у 120.