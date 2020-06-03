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Число больных с коронавирусом в России превысило 432 000 человек

Врачи за сутки диагностировали COVID-19 почти у 8 600 больных
Юрий Литвиненко

В России к 3 июня выявлено 432 277 случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Прирост числа больных за сутки составил 8 536 человек. За сутки в стране умерли 178 больных с коронавирусом, всего с начала эпидемии после COVID-19 погибли 5 215 человек.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 8 972 человек, всего в России выздоровело 195 957 человек. В настоящее время COVID-19 болеют 231 105 человек, число активных случаев снижается второй день подряд.

В Москве коронавирус обнаружен еще у 1842 человек, общее число заболевших достигло 187 216. За минувшие сутки в городе выздоровело 3 385 больных, лечение продолжают 92 877 человека.

В числе регионов с наибольшим числом новых случаев заражения, помимо Москвы, — Московская область (+736), Санкт-Петербург (+380), Свердловская и Нижегородская области (+357 и +347 соответственно). В 16 регионах за сутки выявлено более ста заболевших COVID-19, в их числе — Архангельская и Ростовская области (+239 и +178), Воронежская и Смоленская области (по 127 новых случаев). В Красноярском крае врачи диагностировали коронавирус у 124 человека, в Иркутской области — у 120.

Общее число зараженных в Московской области достигло 41 191, в Санкт-Петербурге — 17 069. Находясь на третьем месте по общему числу больных и по дневному приросту, Петербург занимает четвертую позиции по числу смертей от коронавируса: в Дагестане с начала эпидемии умерло 287 человек.

Коронавирус в мире обнаружен более чем у 6,3 млн человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Россия находится на третьем месте по общему числу выявленных случаев, первое место с 1,8 млн случаев занимают США. Всего в мире умерло более 380 000 больных COVID-19, свыше 106 000 из них приходится на жителей США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных