ЕСПЧ коммуницировал первое дело, связанное с блокировкой Telegram в России

Так, ЕСПЧ признал нарушения в деле директора Ассоциации интернет-издателей Владимира Харитонова – его интернет-библиотеку Роскомнадзор заблокировал из-за того, что она располагалась на том же IP-адресе, что и портал, попавший под запрет за пропаганду наркотиков. Суд назначил Харитонову (его тоже представляли юристы «Агоры») компенсацию в 12 000 евро с учетом судебных издержек. Также ЕСПЧ признал незаконной досудебную блокировку интернет-изданий «Грани.ру», «Каспаров.ру» и «Ежедневный журнал», их издатели получат по 10 000–11 000 евро. Все они были внесены в реестр запрещенной информации во внесудебном порядке по так называемому закону Лугового, который дал Генпрокуратуре право требовать блокировки сайтов с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным акциям. Удовлетворена также жалоба «Роскомсвободы»: доступ к одной из страниц ее сайта заблокировали на том основании, что она является анонимайзером и с ее помощью можно получить неограниченный доступ к запрещенным материалам. Наконец, признана незаконной и блокировка сайта Razumei.ru, опубликовавшего книгу из списка экстремистских материалов: хотя заявитель удалил материал, сайт так и не разблокировали.