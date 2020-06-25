ЕСПЧ коммуницировал первое дело, связанное с блокировкой Telegram в России

ЕСПЧ коммуницировал первое дело, связанное с блокировкой Telegram в РоссииНесколько жалоб на действия Роскомнадзора Страсбургский суд уже удовлетворил
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал первое дело, связанное с блокировкой в России мессенджера Telegram. Об этом «Ведомостям» рассказал правовой аналитик «Агоры» Дамир Гайнутдинов, представляющий в ЕСПЧ сервис «Живая фотография», чей онлайн-магазин дизайнерских фотопостеров был недоступен с мая 2018 г. в связи с борьбой Роскомнадзора против Telegram. Ведомство внесло в реестр запрещенных сайтов миллионы IP-адресов, что помешало работе многих сервисов. Таганский суд Москвы признал эти действия законными, объяснив, что массовая блокировка предотвращает «более тяжкие» последствия. Но в своей жалобе в ЕСПЧ представители «Живой фотографии» продолжали настаивать, что такие меры были несоразмерны ситуации и повлекли существенное нарушение их прав и интересов, в том числе права на свободное выражение мнения и свободу экономической деятельности.
ЕСПЧ задал российскому правительству ряд вопросов: не было ли нарушено право заявителя на свободу выражения мнения; имел ли Роскомнадзор возможность варьировать способы блокировки и не вышел ли он за пределы своих полномочий; не было ли нарушено право заявителя на эффективную правовую защиту в связи с отказом судов оценить последствия блокировки для его сайта. Гайнутдинов надеется, что рассмотрение дела не затянется: 23 июня ЕСПЧ опубликовал решение по жалобам владельцев пяти сайтов, заблокированных в 2012–2014 гг., где сформулировал общую позицию относительно сложившейся в России практики блокировок. Разбирательство тянулось несколько лет, но в итоговом решении тщательно и с нескольких сторон препарируется практически вся система интернет-цензуры, указывает юрист.
Так, ЕСПЧ признал нарушения в деле директора Ассоциации интернет-издателей Владимира Харитонова – его интернет-библиотеку Роскомнадзор заблокировал из-за того, что она располагалась на том же IP-адресе, что и портал, попавший под запрет за пропаганду наркотиков. Суд назначил Харитонову (его тоже представляли юристы «Агоры») компенсацию в 12 000 евро с учетом судебных издержек. Также ЕСПЧ признал незаконной досудебную блокировку интернет-изданий «Грани.ру», «Каспаров.ру» и «Ежедневный журнал», их издатели получат по 10 000–11 000 евро. Все они были внесены в реестр запрещенной информации во внесудебном порядке по так называемому закону Лугового, который дал Генпрокуратуре право требовать блокировки сайтов с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным акциям. Удовлетворена также жалоба «Роскомсвободы»: доступ к одной из страниц ее сайта заблокировали на том основании, что она является анонимайзером и с ее помощью можно получить неограниченный доступ к запрещенным материалам. Наконец, признана незаконной и блокировка сайта Razumei.ru, опубликовавшего книгу из списка экстремистских материалов: хотя заявитель удалил материал, сайт так и не разблокировали.
Дело «Живой фотографии» во многом сходно с делом Харитонова, ставшего случайной жертвой блокировок, отмечает Гайнутдинов. Но в данном случае речь идет о бизнесе и здесь ярко проявилось общее пренебрежение его интересами ради политических целей, а требование справедливой компенсации тут будет особенно уместно, констатирует юрист.
Пресс-служба Минюста сообщила, что встречные аргументы по делу пока не готовы. «Жалоба <...> изучается на предмет обоснованности предъявляемых претензий», – говорится в ответе на запрос «Ведомостей». Официальная позиция будет сформирована и представлена в ЕСПЧ до 11 декабря.
Юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян отмечает, что, хотя вынесенные ЕСПЧ решения касаются блокировки по разным причинам, они в целом сходны: так, суд усматривает нарушение в том, что пострадавший фактически не имел возможности оспорить решение о блокировке, а часто даже не знал о ней. Общим можно считать и вывод о недопустимости блокировки всего ресурса из-за одного контента. Поэтому, скорее всего, решение по «Живой фотографии» будет аналогичным, прогнозирует эксперт.