Минкомсвязи объяснило разблокировку Telegram невозможностью его заблокировать
Мессенджер Telegram был разблокирован из-за того, что в настоящий момент его технически невозможно заблокировать, а также в связи с сотрудничеством представителей Telegram в борьбе с терроризмом, сказал заместитель министра связи Алексей Волин во время трансляции в клубе «Валдай». Он назвал решение о блокировке «техническим» и заявил, что запрета на использование мессенджера в России не было.
Telegram был заблокирован в апреле 2018 г. из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. 18 июня Роскомнадзор объявил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимет ограничения доступа к сервису. Роскомнадзор в официальном сообщении отмечал, что положительно оценивает готовность основателя Telegram Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму. За две недели до этого Дуров заявлял, что Telegram c момента блокировки усовершенствовал методы обнаружения и удаления пропаганды экстремизма.