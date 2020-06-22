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Минкомсвязи объяснило разблокировку Telegram невозможностью его заблокировать

Ведомости

Мессенджер Telegram был разблокирован из-за того, что в настоящий момент его технически невозможно заблокировать, а также в связи с сотрудничеством представителей Telegram в борьбе с терроризмом, сказал заместитель министра связи Алексей Волин во время трансляции в клубе «Валдай». Он назвал решение о блокировке «техническим» и заявил, что запрета на использование мессенджера в России не было.

Telegram был заблокирован в апреле 2018 г. из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. 18 июня Роскомнадзор объявил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимет ограничения доступа к сервису. Роскомнадзор в официальном сообщении отмечал, что положительно оценивает готовность основателя Telegram Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму. За две недели до этого Дуров заявлял, что Telegram c момента блокировки усовершенствовал методы обнаружения и удаления пропаганды экстремизма.

После официальной разблокировки Telegram Сбербанк и ВТБ запустили официальные каналы в мессенджере. Помимо этого оператор «Тинькофф мобайл» (работает на мощностях Tele2) вернул Telegram в список мессенджеров, трафик которых не тарифицируется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных