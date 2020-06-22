Минкомсвязи объяснило разблокировку Telegram невозможностью его заблокировать

Мессенджер Telegram был разблокирован из-за того, что в настоящий момент его технически невозможно заблокировать, а также в связи с сотрудничеством представителей Telegram в борьбе с терроризмом, сказал заместитель министра связи Алексей Волин во время трансляции в клубе «Валдай». Он назвал решение о блокировке «техническим» и заявил, что запрета на использование мессенджера в России не было.