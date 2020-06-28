Коронавирус в России обнаружили еще у 6791 человека

Коронавирус в России обнаружили еще у 6791 человекаОбщее числе случаев превысило 634 000
В России к 28 июня обнаружено 634 437 случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. За минувшие сутки был выявлен 6791 новый заболевший. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 9073 человека, 104 из них ‒ за последние сутки.
Число активных случаев (т. е. людей, продолжающих лечение) к 28 июня увеличилось на 952 человека и составило 226 277. За сутки выздоровели 5735 больных COVID-19, это наименьшее значение с 25 июня.
В Москве COVID-19 был за сутки диагностирован у 717 человек, показатель достиг наименьшего значения с 7 марта. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 220 071, из них 69 238 человек продолжают лечение. За сутки в городе выздоровело 1052 больных с коронавирусом. За минувшие сутки в Москве умерли 24 больных, общее число летальных случаев ‒ 3738.
325 новых случаев было обнаружено в Московской области, следующим в списке регионов с наибольшим суточным приростом идет Ханты-Мансийский автономный округ (+285 больных). В Иркутской и Нижегородской областях зафиксировали 232 и 222 новых случая соответственно. Следующими по числе выявленных больных идут Санкт-Петербург (+217), Свердловская область (+209), Воронежская область (+188) и Ямало-Ненецкий автономный округ (+154).
Список регионов, в которых общее число заразившихся превысило 10 000 человек, остается неизменным: после Москвы идут Московская область (56 934), Санкт-Петербург (23 735), Нижегородская и Свердловская области (17 060 и 12 302 соответственно). В Ростовской области всего было выявлено 9420 больных COVID-19, в Красноярском крае ‒ 8619, в Ханты-Мансийском автономном округе ‒ 8402.
К утру 28 июня коронавирус был обнаружен у 9,98 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. 2,5 млн случаев заражения приходится на США, 1,3 млн ‒ на Бразилию, Россия занимает третье место по общему числу случаев. По сводным данным университета, ко времени публикации российской статистики в мире погибли более 498 000 больных коронавирусом.