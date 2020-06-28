Коронавирус в России обнаружили еще у 6791 человека

В Москве COVID-19 был за сутки диагностирован у 717 человек, показатель достиг наименьшего значения с 7 марта. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 220 071, из них 69 238 человек продолжают лечение. За сутки в городе выздоровело 1052 больных с коронавирусом. За минувшие сутки в Москве умерли 24 больных, общее число летальных случаев ‒ 3738.