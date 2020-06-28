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Коронавирус в России обнаружили еще у 6791 человека

Общее числе случаев превысило 634 000
Юрий Литвиненко
Владимир Астапкович / РИА

В России к 28 июня обнаружено 634 437 случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. За минувшие сутки был выявлен 6791 новый заболевший. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 9073 человека, 104 из них ‒ за последние сутки.

Число активных случаев (т. е. людей, продолжающих лечение) к 28 июня увеличилось на 952 человека и составило 226 277. За сутки выздоровели 5735 больных COVID-19, это наименьшее значение с 25 июня.

В Москве COVID-19 был за сутки диагностирован у 717 человек, показатель достиг наименьшего значения с 7 марта. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 220 071, из них 69 238 человек продолжают лечение. За сутки в городе выздоровело 1052 больных с коронавирусом. За минувшие сутки в Москве умерли 24 больных, общее число летальных случаев ‒ 3738.

325 новых случаев было обнаружено в Московской области, следующим в списке регионов с наибольшим суточным приростом идет Ханты-Мансийский автономный округ (+285 больных). В Иркутской и Нижегородской областях зафиксировали 232 и 222 новых случая соответственно. Следующими по числе выявленных больных идут Санкт-Петербург (+217), Свердловская область (+209), Воронежская область (+188) и Ямало-Ненецкий автономный округ (+154).

Список регионов, в которых общее число заразившихся превысило 10 000 человек, остается неизменным: после Москвы идут Московская область (56 934), Санкт-Петербург (23 735), Нижегородская и Свердловская области (17 060 и 12 302 соответственно). В Ростовской области всего было выявлено 9420 больных COVID-19, в Красноярском крае ‒ 8619, в Ханты-Мансийском автономном округе ‒ 8402.

К утру 28 июня коронавирус был обнаружен у 9,98 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. 2,5 млн случаев заражения приходится на США, 1,3 млн ‒ на Бразилию, Россия занимает третье место по общему числу случаев. По сводным данным университета, ко времени публикации российской статистики в мире погибли более 498 000 больных коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных