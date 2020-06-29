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В России за сутки выявили 6719 новых случаев коронавируса

Умерли 93 человека
Артем Гирш
TASS

В России за сутки выявили 6719 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Четвертый день подряд ежесуточный прирост заболевших не превышает 7000. Вчера оперштаб сообщал о 6791 новом случае COVID-19. Общее число случаев заражения в стране составляет 641 156 в 85 регионах. Умерли за день 93 пациента, общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 9166.

За сутки полностью выздоровели 4343 пациента, переболевших коронавирусной инфекцией, за все время эпидемии выздоровели 403 430 человек. Продолжают лечение 228 560 больных.

В Москве зарегистрировали 782 новых случая болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 220 853. За сутки выздоровели 1007 больных COVID-19, лечение продолжают 68 990 человек. Накануне в городе умерли 23 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончался 3761 пациент.

Столица лидирует по количеству зарегистрированных случаев COVID-19. Помимо Москвы больше всего новых случаев отмечено в Московской области (+335), Ханты-Мансийском автономном округе (+277), Иркутской области (+263), Петербурге (+219), в Нижегородской области(+218), в Свердловской (+214), Воронежской областях (+185) и в Ямало-Ненецком автономном округе (+173).

В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (220 853), Московская область (57 269) и Санкт-Петербург (23 954). Следом идут Нижегородская (17 278) и Свердловская области (12 516). В остальных регионах страны зарегистрировано менее 10 000 случаев заболевания.

Ранее по теме: Более полумиллиона человек умерли в мире от коронавирусной инфекции

Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 29 июня, превысило 10,1 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 2,5 млн из них приходится на США, более 1,3 млн – на Бразилию, Россия занимает третье место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 500 000 человек; более 125 000 из них – в США и около 57 000 – в Бразилии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных