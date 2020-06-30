Без ограничений от коронавируса в России погибли бы почти 4 млн человек

Без ограничений от коронавируса в России погибли бы почти 4 млн человекИсследование ВШЭ показало эффект от мер властей и ответственного поведения граждан
Построив логистическую кривую, эксперты Высшей школы экономики выяснили, сколько россиян могли бы стать жертвами эпидемии коронавируса в России, если бы власти не ввели режим самоизоляции, а люди бы его не соблюдали. Об этом говорится в опубликованном Высшей школой экономики докладе «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу».
Есть три группы факторов, ограничивающих распространение вируса и предотвращающих смертность. Первая действует на уровне общества, и роль власти состоит только в своевременном информировании людей. Вторая группа факторов связана с политикой самого правительства – введение ограничений, санитарный контроль, ограничение и запрещение перемещения людей. И третья группа факторов – это вклад медицины в диагностику и лечение заболевших, выявление и изоляцию контактировавших.