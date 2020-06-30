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Без ограничений от коронавируса в России погибли бы почти 4 млн человек

Исследование ВШЭ показало эффект от мер властей и ответственного поведения граждан
Елизавета Базанова
Без ограничительных мер и эпидемия распространялась бы так же интенсивно как в первые 20 дней, к 7 июня в России было бы ра 3,8 больше смертей /Reuters

Построив логистическую кривую, эксперты Высшей школы экономики выяснили, сколько россиян могли бы стать жертвами эпидемии коронавируса в России, если бы власти не ввели режим самоизоляции, а люди бы его не соблюдали. Об этом говорится в опубликованном Высшей школой экономики докладе «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу».

Есть три группы факторов, ограничивающих распространение вируса и предотвращающих смертность. Первая действует на уровне общества, и роль власти состоит только в своевременном информировании людей. Вторая группа факторов связана с политикой самого правительства – введение ограничений, санитарный контроль, ограничение и запрещение перемещения людей. И третья группа факторов – это вклад медицины в диагностику и лечение заболевших, выявление и изоляцию контактировавших.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных