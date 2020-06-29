ВОЗ заявила об ускорении темпов распространения коронавируса
Несмотря на прогресс отдельных стран в борьбе с коронавирусом, пандемия в масштабах мира ускоряет темпы, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус. Пандемия даже не близится к завершению, несмотря на то что «все мы хотим, чтобы это закончилось», отметил он.
Накануне общее число случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 10 млн. Наибольшее число случаев приходится на США, Бразилию и Россию, свидетельствуют сводные данные Университета Джонса Хопкинса. Губернаторы Техаса и Флориды восстановили часть запретов после резкого роста числа заболевших, последовавшего за снятием ограничений, сообщала The New York TImes 26 июня.
29 июня о начале второй волны коронавируса заявил министр здравоохранения Израиля Юли Эдельштейн, сообщает газета Haaretz. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на многократный рост случаев и поручил разработать сценарий жесткого карантина, передает ТАСС заявление пресс-службы президента.