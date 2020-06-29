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ВОЗ заявила об ускорении темпов распространения коронавируса

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Несмотря на прогресс отдельных стран в борьбе с коронавирусом, пандемия в масштабах мира ускоряет темпы, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус. Пандемия даже не близится к завершению, несмотря на то что «все мы хотим, чтобы это закончилось», отметил он.

Накануне общее число случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 10 млн. Наибольшее число случаев приходится на США, Бразилию и Россию, свидетельствуют сводные данные Университета Джонса Хопкинса. Губернаторы Техаса и Флориды восстановили часть запретов после резкого роста числа заболевших, последовавшего за снятием ограничений, сообщала The New York TImes 26 июня.

29 июня о начале второй волны коронавируса заявил министр здравоохранения Израиля Юли Эдельштейн, сообщает газета Haaretz. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на многократный рост случаев и поручил разработать сценарий жесткого карантина, передает ТАСС заявление пресс-службы президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных