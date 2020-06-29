ВОЗ заявила об ускорении темпов распространения коронавируса

Несмотря на прогресс отдельных стран в борьбе с коронавирусом, пандемия в масштабах мира ускоряет темпы, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус. Пандемия даже не близится к завершению, несмотря на то что «все мы хотим, чтобы это закончилось», отметил он.