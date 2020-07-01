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В России выявили 6556 новых случаев коронавируса

Умерли за день 216 человек
Артем Гирш
Владимир Астапкович / РИА

В России за сутки выявили 6556 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Шестой день подряд ежесуточный прирост заболевших не превышает 7000. Вчера оперштаб сообщал о 6693 новых заболевших. Общее число случаев заражения в стране составляет 654 405 в 85 регионах. Умерли за день 216 пациентов, общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 9536.

За сутки полностью выздоровел 10 281 пациент с COVID-19, за все время эпидемии выздоровел 422 931. Продолжают лечение 221 938 больных.

В Москве зарегистрировали 611 новых случаев болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 222 209. За сутки выздоровели 1796 больных, лечение продолжают 66 185 человек. Накануне в городе умерли 35 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончался 3831 пациент. Два дня подряд оперштаб сообщает одинаковый показатель смертности в столице за сутки.

Помимо Москвы больше всего новых случаев отмечено в Московской области (+306), Петербурге (+262), в Ханты-Мансийском автономном округе (+261), Свердловской (+256) и Иркутской областях (+248), а также в Нижегородской области (+228), в Ямало-Ненецком автономном округе (+203), в Воронежской области (+166) и Красноярском крае (+140).

В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (222 209), Московская область (57 876) и Санкт-Петербург (24 469). Следом идут Нижегородская (17 709) и Свердловская области (13 048). В остальных регионах страны зарегистрировано менее 10 000 случаев заболевания.

Ранее по теме: Более полумиллиона человек умерли в мире от коронавирусной инфекции

Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 1 июля, превысило 10,4 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 2,6 млн из них приходится на США, более 1,4 млн – на Бразилию, Россия занимает третье место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 511 000 человек; более 127 000 из них – в США и около 59 000 – в Бразилии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных