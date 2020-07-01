В России выявили 6556 новых случаев коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 1 июля, превысило 10,4 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 2,6 млн из них приходится на США, более 1,4 млн – на Бразилию, Россия занимает третье место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 511 000 человек; более 127 000 из них – в США и около 59 000 – в Бразилии.