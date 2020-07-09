Подробности дела Ивана Сафронова надежно засекречены

После 2012 г. в статью УК о госизмене внесены такие поправки, что теперь она предусматривает наказание и за «консультационную» и «иную помощь» во вред безопасности России, напоминает адвокат Андрей Андрусенко. При этом, как и в прежней редакции, это не обязательно должна быть передача секретной информации – госизменой считается передача сведений, составляющих государственную тайну, либо оказание помощи, от финансовой до консультационной и иной, разъясняет адвокат. Но, подчеркивает он, необходимо доказать, что обвиняемый осознавал, что организации и лица, которым он оказывает помощь, работают против безопасности России. Разъяснений Верховного суда о том, что считать такой помощью и как доказывать умысел, на данный момент нет. Следует также понимать, что какие-либо дополнительные подробности по делу могут исходить только от следствия, в данном случае – от ФСБ, говорит Андрусенко. Адвокаты будут связаны подпиской о неразглашении, а любой источник, который захочет сообщить эти подробности без санкции, автоматически сам подпадает под статью о разглашении материалов предварительного следствия или даже государственной тайны, заключает юрист.