Подробности дела Ивана Сафронова надежно засекречены

Подробности дела Ивана Сафронова надежно засекреченыИ могут быть опубликованы только по желанию ФСБ
Защита арестованного на два месяца советника гендиректора «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова обжаловала его арест, заявил 8 июля его адвокат Иван Павлов. Дата слушаний еще не назначена. Сафронов был задержан ФСБ 7 июля и подозревается в государственной измене (ст. 275 УК). Как сообщил тогда же другой его адвокат – Олег Елисеев, обвинение может быть предъявлено 13 июля. Свою вину Сафронов не признал, заявив об этом в суде, когда избиралась мера пресечения. Как заявили адвокаты после решения суда об аресте, им стало известно, что Сафронова подозревают в передаче сведений о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и Ближнего Востока, о российских Вооруженных силах и вооружениях чешской разведке, а от нее – США.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 8 июля отказался сообщать журналистам какие-либо подробности дела Сафронова. А в ответ на вопрос, может ли он получить у спецслужб дополнительную информацию, призвал дождаться суда: «При этом расследовании я не имею таких полномочий и, соответственно, не имею такой возможности».
После 2012 г. в статью УК о госизмене внесены такие поправки, что теперь она предусматривает наказание и за «консультационную» и «иную помощь» во вред безопасности России, напоминает адвокат Андрей Андрусенко. При этом, как и в прежней редакции, это не обязательно должна быть передача секретной информации – госизменой считается передача сведений, составляющих государственную тайну, либо оказание помощи, от финансовой до консультационной и иной, разъясняет адвокат. Но, подчеркивает он, необходимо доказать, что обвиняемый осознавал, что организации и лица, которым он оказывает помощь, работают против безопасности России. Разъяснений Верховного суда о том, что считать такой помощью и как доказывать умысел, на данный момент нет. Следует также понимать, что какие-либо дополнительные подробности по делу могут исходить только от следствия, в данном случае – от ФСБ, говорит Андрусенко. Адвокаты будут связаны подпиской о неразглашении, а любой источник, который захочет сообщить эти подробности без санкции, автоматически сам подпадает под статью о разглашении материалов предварительного следствия или даже государственной тайны, заключает юрист.
Поскольку после суда об избрании Сафронову меры пресечения стало известно, что, по версии следствия, он переписывался с получателем информации, в том числе используя шифрование, через интернет, то публикация отдельных дополнительных подробностей дела не раскроет методы работы ФСБ, считает бывший сотрудник спецслужб. То, что электронные коммуникации могут быть перехвачены, в том числе и на значительную глубину в прошлое, хорошо известно, а сам факт ареста агента говорит о том, что способ связи с ним скомпрометирован, сказал собеседник «Ведомостей». Поэтому секретность в этом вопросе может означать или шаткость доказательств, или распространенный в органах ФСБ традиционный подход с максимальной секретностью, резюмирует он.