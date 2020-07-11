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Коронавирус в России обнаружили еще у 6611 человек

Общее число заболевших COVID-19 превысило 720 000
Юрий Литвиненко
Сергей Карпухин / ТАСС

За сутки к 11 июля коронавирус в России был выявлен у 6611 больных, передает сайт стопкоронавирус.рф сведения федерального оперативного штаба. Общее число случаев в России достигло 720 547. За сутки в стране умерли 188 больных COVID-19, общее число связанных с коронавирусом летальных исходов достигло 11 205.

С начала пандемии в России выздоровели 497 446 больных COVID-19, 8378 из них вылечились за минувшие сутки. Лечение продолжают 211 896 заразившихся, число активных случаев снижается пятый день подряд.

В первую пятерку регионов России по числу новых случаев COVID-19 за сутки, помимо Москвы, входят Санкт-Петербург (+296 случаев), Свердловская область (+280), Ханты-Мансийский автономный округ (+268) и Алтайский край (+228). Топ-5 регионов по общему числу случаев составляют Москва, Московская область (60 295), Санкт-Петербург (27 277), Нижегородская и Свердловская области (19 907 и 15 623). В восьми регионах России число зараженных превысило 10 000 человек, в их числе Ханты-Мансийский автономный округ, Ростовская область, Красноярский край и Иркутская область.

Коронавирус в мире обнаружен более чем у 12,5 млн человек, более 560 000 больных умерли, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Первую тройку стран с наибольшим общим числом случаев составляют США (3,1 млн случаев), Бразилия (1,8 млн) и Индия (820 916 случая). Россия находится на четвертом месте в списке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных