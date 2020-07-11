Коронавирус в России обнаружили еще у 6611 человек

В первую пятерку регионов России по числу новых случаев COVID-19 за сутки, помимо Москвы, входят Санкт-Петербург (+296 случаев), Свердловская область (+280), Ханты-Мансийский автономный округ (+268) и Алтайский край (+228). Топ-5 регионов по общему числу случаев составляют Москва, Московская область (60 295), Санкт-Петербург (27 277), Нижегородская и Свердловская области (19 907 и 15 623). В восьми регионах России число зараженных превысило 10 000 человек, в их числе Ханты-Мансийский автономный округ, Ростовская область, Красноярский край и Иркутская область.