Коронавирус в России обнаружили еще у 6611 человек

Коронавирус в России обнаружили еще у 6611 человекОбщее число заболевших COVID-19 превысило 720 000
За сутки к 11 июля коронавирус в России был выявлен у 6611 больных, передает сайт стопкоронавирус.рф сведения федерального оперативного штаба. Общее число случаев в России достигло 720 547. За сутки в стране умерли 188 больных COVID-19, общее число связанных с коронавирусом летальных исходов достигло 11 205.
С начала пандемии в России выздоровели 497 446 больных COVID-19, 8378 из них вылечились за минувшие сутки. Лечение продолжают 211 896 заразившихся, число активных случаев снижается пятый день подряд.
В первую пятерку регионов России по числу новых случаев COVID-19 за сутки, помимо Москвы, входят Санкт-Петербург (+296 случаев), Свердловская область (+280), Ханты-Мансийский автономный округ (+268) и Алтайский край (+228). Топ-5 регионов по общему числу случаев составляют Москва, Московская область (60 295), Санкт-Петербург (27 277), Нижегородская и Свердловская области (19 907 и 15 623). В восьми регионах России число зараженных превысило 10 000 человек, в их числе Ханты-Мансийский автономный округ, Ростовская область, Красноярский край и Иркутская область.
Коронавирус в мире обнаружен более чем у 12,5 млн человек, более 560 000 больных умерли, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Первую тройку стран с наибольшим общим числом случаев составляют США (3,1 млн случаев), Бразилия (1,8 млн) и Индия (820 916 случая). Россия находится на четвертом месте в списке.