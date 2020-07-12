В России выявлено 6615 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 6615 новых случаев заражения коронавирусомС начала пандемии COVID-19 выявлен уже у 727 162 человек
За минувшие сутки в России выявлено 6615 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб. В 22,5% новых случаев у заразившихся не было клинических проявлений болезни. С начала пандемии вирусом заразились уже 727 162 человека. Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев наблюдается более двух недель подряд.
За сутки умерли 130 заболевших COVID-19 и двусторонней пневмонией. За весь период скончались 11 335 пациентов с коронавирусной инфекцией.
С начала пандемии вылечился 501 061 человек, из них 3615 – за прошедшие сутки. Число активных случаев сократилось до 214 766.
С начала пандемии коронавируса Москва сохраняет лидерство среди российских регионов по числу случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в столице выявлено 679 новых инфицированных. Всего вирусом в Москве заразились 229 357 человек, из них 4143 скончались (27 человек – за последние сутки). Число вылечившихся от вируса в столице увеличилось до 164 560 человек (прирост за день – 465), лечение продолжают получать 60 654 пациента.
На втором месте после Москвы по числу заболевших находится Подмосковье. За минувшие сутки в этом регионе диагностировано 197 новых случаев. С начала пандемии в Московской области COVID-19 заболели 60 492 человека. От осложнений, вызванных коронавирусом, в Подмосковье скончались 1002 человека, вылечились 40 947 пациентов, лечение продолжают получать 18 543 человека.
В топ-5 регионов России по числу заразившихся также входят Петербург (27 570), Нижегородская (20 129) и Свердловская области (15 909). В топ-10 также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (12 204), Ростовская область (10 726), Красноярский край (10 500) и Иркутская область (10 094). В других регионах России число заболевших вирусом составляет менее 10 000 человек за весь период.
В мире от COVID-19 умерли уже 565 219 заболевших, таковы подсчеты Университета Джонса Хопкинса. Всего коронавирус выявлен у более чем 12,72 млн человек.