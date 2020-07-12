В России выявлено 6615 новых случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии коронавируса Москва сохраняет лидерство среди российских регионов по числу случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в столице выявлено 679 новых инфицированных. Всего вирусом в Москве заразились 229 357 человек, из них 4143 скончались (27 человек – за последние сутки). Число вылечившихся от вируса в столице увеличилось до 164 560 человек (прирост за день – 465), лечение продолжают получать 60 654 пациента.