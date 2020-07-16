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Россия ввела одни из самых жестких ограничений прав граждан в бывшем СССР из-за COVID-19

Часть из ограничений может сохраниться и дальше, опасаются правозащитники
Константин Гликин
Красная площадь во время режима самоизоляции в Москве /Alexander Zemlianichenko / AP

Россия входит в число стран СНГ с самыми жесткими ограничениями для граждан в период пандемии COVID-19, говорится в докладе правозащитных организаций «Роскомсвобода» и Human Consta, опубликованном 15 июля. Ограничение прав может быть продлено в России и после окончания пандемии, считают авторы доклада. В докладе проанализированы основные ограничения прав человека, введенные в период пандемии в 12 постсоветских странах – Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и на Украине.

По итогам анализа эксперты выделили четыре группы по уровню ограничения прав. В первую, самую демократичную, вошли Грузия и Молдавия. В этих странах в рамках режима чрезвычайной ситуации было ограничено передвижение граждан, запрещены массовые мероприятия, но эксперты не выявили массовых преследований граждан за распространение информации о пандемии. В Грузии было разработано специальное приложение, которое должно было помогать гражданам определять возможность своего контакта с заболевшими. Его использование было доброво льным. В Молдавии в марте 2020 г. все СМИ обязали публиковать лишь официальные данные о пандемии, но после критики это решение отменили. Во второй группе, куда включили Украину, Армению и Азербайджан, права были частично ограничены. На Украине использовалось приложение контроля за заболевшими, к которому, утверждается в докладе, есть серьезные вопросы экспертов. Помимо этого парламент Украины «позволил собирать персональные данные пациентов с COVID-19 без их согласия». Боролись на Украине и с фейками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных