Россия ввела одни из самых жестких ограничений прав граждан в бывшем СССР из-за COVID-19

По итогам анализа эксперты выделили четыре группы по уровню ограничения прав. В первую, самую демократичную, вошли Грузия и Молдавия. В этих странах в рамках режима чрезвычайной ситуации было ограничено передвижение граждан, запрещены массовые мероприятия, но эксперты не выявили массовых преследований граждан за распространение информации о пандемии. В Грузии было разработано специальное приложение, которое должно было помогать гражданам определять возможность своего контакта с заболевшими. Его использование было доброво льным. В Молдавии в марте 2020 г. все СМИ обязали публиковать лишь официальные данные о пандемии, но после критики это решение отменили. Во второй группе, куда включили Украину, Армению и Азербайджан, права были частично ограничены. На Украине использовалось приложение контроля за заболевшими, к которому, утверждается в докладе, есть серьезные вопросы экспертов. Помимо этого парламент Украины «позволил собирать персональные данные пациентов с COVID-19 без их согласия». Боролись на Украине и с фейками.