Россия и Турция могут возобновить авиасообщение

Ранее Голикова заявляла о готовности возобновить авиасообщение с другими странами с 15 июля. Оценивать целесообразность восстановления рейсов Голикова предлагала по трем критериям: числу зараженных коронавирусом, среднесуточному приросту за 14 дней и коэффициенту распространения инфекции. 13 июля авиакомпания Turkish Airlines открыла на сайте бронирование билетов на рейсы между Турцией и Россией, билеты на рейсы в московский аэропорт «Внуково» можно оформить на даты, начинающиеся с 1 августа.