Россия и Турция могут возобновить авиасообщение

Россия и Турция могут возобновить авиасообщениеСМИ двух стран сообщили о дискуссиях на уровне президентов и министерств
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручили ведомствам начать переговоры о возобновлении авиасообщения между двумя странами, передает «РИА Новости» сообщение Кремля. На момент публикации сообщение о телефонном разговоре между Путиным и Эрдоганом не появилось на сайте Кремля. Ранее агентство Anadolu сообщало о готовности министерства транспорта Турции к возобновлению рейсов между Россией и Турцией c 15 июля.
Позднее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ожидает предоставления информации о возобновлении международного авиасообщения «в ближайшее время». На заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом Голикова не назвала конкретные страны или даты, но напомнила, что рейсы в другие страны будут возобновляться по принципу взаимности.
Ранее Голикова заявляла о готовности возобновить авиасообщение с другими странами с 15 июля. Оценивать целесообразность восстановления рейсов Голикова предлагала по трем критериям: числу зараженных коронавирусом, среднесуточному приросту за 14 дней и коэффициенту распространения инфекции. 13 июля авиакомпания Turkish Airlines открыла на сайте бронирование билетов на рейсы между Турцией и Россией, билеты на рейсы в московский аэропорт «Внуково» можно оформить на даты, начинающиеся с 1 августа.