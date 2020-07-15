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Россия и Турция могут возобновить авиасообщение

СМИ двух стран сообщили о дискуссиях на уровне президентов и министерств
Юрий Литвиненко Светлана Бочарова
Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручили ведомствам начать переговоры о возобновлении авиасообщения между двумя странами, передает «РИА Новости» сообщение Кремля. На момент публикации сообщение о телефонном разговоре между Путиным и Эрдоганом не появилось на сайте Кремля. Ранее агентство Anadolu сообщало о готовности министерства транспорта Турции к возобновлению рейсов между Россией и Турцией c 15 июля.

Позднее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ожидает предоставления информации о возобновлении международного авиасообщения «в ближайшее время». На заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом Голикова не назвала конкретные страны или даты, но напомнила, что рейсы в другие страны будут возобновляться по принципу взаимности.

Авиакомпании пока не получали уведомления Минтранса России о возобновлении сообщения с Турцией, отметил источник ТАСС в авиационной отрасли. 13 июля Путин и Эрдоган уже обсуждали тему возобновления туристических поездок во время телефонного разговора.

Ранее Голикова заявляла о готовности возобновить авиасообщение с другими странами с 15 июля. Оценивать целесообразность восстановления рейсов Голикова предлагала по трем критериям: числу зараженных коронавирусом, среднесуточному приросту за 14 дней и коэффициенту распространения инфекции. 13 июля авиакомпания Turkish Airlines открыла на сайте бронирование билетов на рейсы между Турцией и Россией, билеты на рейсы в московский аэропорт «Внуково» можно оформить на даты, начинающиеся с 1 августа.

Ранее по теме: Turkish Airlines объявила о возобновлении рейсов в шесть городов России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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