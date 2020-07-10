Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июляЦелесообразность снятия ограничений будут оценивать по трем эпидемиологическим критериям
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения с другими странами, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она предложила восстановить международное воздушное сообщение с 15 июля.
Воздушное сообщение с конкретными странами будут возобновлять при достижении показателей по трем критериям. Число зараженных коронавирусом должно быть не больше 40 на 100 000 жителей, среднесуточный прирост — не выше 1%, а коэффициент распространения — не больше 1. Значения показателей будут рассчитываться за последние 14 дней. Минтранс и Росавиация должны будут раз в одну или две недели информировать правительство о том, как идут переговоры с другими странами.
Ключевым при этом остается принцип взаимности, сказала Голикова. Международное авиасообщение, по ее словам, должно осуществляться «на основе тех договоров, которые заключены на страновом уровне». Иностранцы, прибывающие в Россию, должны будут «не менее чем за три дня до прибытия» получить справку об отсутствии COVID-19 или о наличии антител к коронавирусу (иммуноглобулина G). Процедура обследования на COVID-19 должна будет заменить собой двухнедельный карантин по прибытию в Россию.
Ограничения на въезд иностранцев и выезд россиян были введены в марте из-за пандемии коронавируса. В июне правительство разрешило выезжать из России или прибывать в страну, чтобы позаботиться о больных родственниках, а также для работы или учебы.