Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Воздушное сообщение с конкретными странами будут возобновлять при достижении показателей по трем критериям. Число зараженных коронавирусом должно быть не больше 40 на 100 000 жителей, среднесуточный прирост — не выше 1%, а коэффициент распространения — не больше 1. Значения показателей будут рассчитываться за последние 14 дней. Минтранс и Росавиация должны будут раз в одну или две недели информировать правительство о том, как идут переговоры с другими странами.