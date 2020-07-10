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Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Целесообразность снятия ограничений будут оценивать по трем эпидемиологическим критериям
Юрий Литвиненко
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения с другими странами, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она предложила восстановить международное воздушное сообщение с 15 июля.

Воздушное сообщение с конкретными странами будут возобновлять при достижении показателей по трем критериям. Число зараженных коронавирусом должно быть не больше 40 на 100 000 жителей, среднесуточный прирост — не выше 1%, а коэффициент распространения — не больше 1. Значения показателей будут рассчитываться за последние 14 дней. Минтранс и Росавиация должны будут раз в одну или две недели информировать правительство о том, как идут переговоры с другими странами.

Ключевым при этом остается принцип взаимности, сказала Голикова. Международное авиасообщение, по ее словам, должно осуществляться «на основе тех договоров, которые заключены на страновом уровне». Иностранцы, прибывающие в Россию, должны будут «не менее чем за три дня до прибытия» получить справку об отсутствии COVID-19 или о наличии антител к коронавирусу (иммуноглобулина G). Процедура обследования на COVID-19 должна будет заменить собой двухнедельный карантин по прибытию в Россию.

Ограничения на въезд иностранцев и выезд россиян были введены в марте из-за пандемии коронавируса. В июне правительство разрешило выезжать из России или прибывать в страну, чтобы позаботиться о больных родственниках, а также для работы или учебы.

Ранее по теме: Минтранс России не готов возобновлять авиасообщение с Турцией с 15 июля
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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