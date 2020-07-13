Turkish Airlines объявила о возобновлении рейсов в шесть городов России
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines планирует возобновить авиасообщение с Россией с 1 августа. На сайте авиакомпании можно забронировать билеты на 32 рейса в шесть городов России.
С 1 августа 14 рейсов в неделю запланированы в аэропорт «Внуково» в Москве. Со 2 августа пять полетов в неделю начнут совершаться в Санкт-Петербург («Пулково»), с 3 августа – четыре рейса в неделю планируются в Ростов-на-Дону, а также три рейса в Казань. С 5 августа авиаперевозчик начнет летать в Сочи и Краснодар, куда запланированы по три рейса еженедельно.
Ранее о том, что Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она предложила восстановить международное воздушное сообщение с 15 июля.
Ограничения на въезд и выезд из России были введены в марте из-за пандемии коронавируса. В июне правительство разрешило выезжать из России или прибывать в страну, чтобы позаботиться о больных родственниках, а также для работы или учебы.