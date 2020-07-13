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Turkish Airlines объявила о возобновлении рейсов в шесть городов России

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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines планирует возобновить авиасообщение с Россией с 1 августа. На сайте авиакомпании можно забронировать билеты на 32 рейса в шесть городов России.

С 1 августа 14 рейсов в неделю запланированы в аэропорт «Внуково» в Москве. Со 2 августа пять полетов в неделю начнут совершаться в Санкт-Петербург («Пулково»), с 3 августа – четыре рейса в неделю планируются в Ростов-на-Дону, а также три рейса в Казань. С 5 августа авиаперевозчик начнет летать в Сочи и Краснодар, куда запланированы по три рейса еженедельно.

Ранее о том, что Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она предложила восстановить международное воздушное сообщение с 15 июля.

Ограничения на въезд и выезд из России были введены в марте из-за пандемии коронавируса. В июне правительство разрешило выезжать из России или прибывать в страну, чтобы позаботиться о больных родственниках, а также для работы или учебы.

Ранее по теме: «Аэрофлот» не смог вернуть себе лидерство в перевозке пассажиров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных