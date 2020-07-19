В России выявили 6109 новых случаев коронавируса

В России выявили 6109 новых случаев коронавирусаУмерли за день 95 пациентов
В России за сутки выявили 6109 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране составляет 771 546 в 84 регионах. Умерли за день 95 пациентов, общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 12 342.
За сутки полностью выздоровел 3481 пациент с COVID-19, за все время эпидемии выздоровели 550 344 пациента. Продолжают лечение 208 860 больных.
В Москве зарегистрировали 591 новый случай болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 233 545. За сутки выздоровели 359 больных, лечение продолжают 58 707 человек. Накануне в городе умерли 14 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4299 пациентов.
Помимо Москвы больше всего новых случаев отмечено в Свердловской области (+245), в Ханты-Мансийском автономном округе (+237), в Нижегородской области (+218), Санкт-Петербурге (+202), в Алтайском крае (+198), в Иркутской области (+185), Ямало-Ненецком автономном округе (+179), в Московской (+171) и Мурманской областях (+167).
В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (233 545), Московская область (61 743) и Санкт-Петербург (29 346). Следом идут Нижегородская (21 623) и Свердловская области (17 789), Ханты-Мансийский автономный округ (13 798), Иркутская область (11 447), Ростовская область (11 419) и Красноярский край (11 403). В остальных регионах страны зарегистрировано менее 10 000 случаев заболевания.
Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 19 июля, превысило 14,2 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 3,7 млн из них приходится на США, более 2,7 млн – на Бразилию, Россия занимает третье место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 602 000 человек, более 140 000 из них – в США и около 87 000 – в Бразилии.