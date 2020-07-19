В России выявили 6109 новых случаев коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 19 июля, превысило 14,2 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 3,7 млн из них приходится на США, более 2,7 млн – на Бразилию, Россия занимает третье место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 602 000 человек, более 140 000 из них – в США и около 87 000 – в Бразилии.