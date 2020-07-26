Протесты в Хабаровске усилились после назначения врио губернатора

Нынешнюю акцию отличало появление большего количества приезжих. Специально к субботнему шествию в город прибыла автоколонна с жителями Комсомольска-на-Амуре, Амурска и Солнечного. Кроме того, в Хабаровск приехала большая группа федеральных и региональных координаторов «Открытой России». Колонна демонстрантов в этот раз прошла мимо мэрии Хабаровска – ранее мэр города заявил о «проплаченном» характере акций. На самом шествии и митинге кроме традиционных речевок «Я/мы Фургал», «Свободу Фургалу», «Честный суд в Хабаровске» и других часто скандировали «Россия, выходи!», «Россия, просыпайся» и «Нам нужна поддержка», также были кричалки и лозунги против президента, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева и Дегтярева. В полдень воскресенья акция повторилась, но уже с меньшим числом участников.