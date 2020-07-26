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Протесты в Хабаровске усилились после назначения врио губернатора

Первые шаги Михаила Дегтярева неудачны, считает эксперт
Сергей Мингазов Елена Мухаметшина
Дмитрий Моргулис / ТАСС

В субботу в Хабаровске вновь прошла несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Эта акция была 15-й по счету и третьей прошедшей в полдень субботы. Однако марш в эту субботу стал первой крупной протестной акцией в Хабаровске после назначения врио губернатора – депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Мэрия по итогам шествия и митинга в прошедшую субботу объявила о 6500 участниках акции, собеседники «Ведомостей» в региональной полиции называли численность в 10 000–12 000. По приблизительным подсчетам корреспондента «Ведомостей», на акцию в субботу вышло 65 000 человек. В первую «протестную субботу» 11 июля на марш, по данным СМИ, вышло от 25 000 хабаровчан, 18 июля – от 45 000 человек.

Нынешнюю акцию отличало появление большего количества приезжих. Специально к субботнему шествию в город прибыла автоколонна с жителями Комсомольска-на-Амуре, Амурска и Солнечного. Кроме того, в Хабаровск приехала большая группа федеральных и региональных координаторов «Открытой России». Колонна демонстрантов в этот раз прошла мимо мэрии Хабаровска – ранее мэр города заявил о «проплаченном» характере акций. На самом шествии и митинге кроме традиционных речевок «Я/мы Фургал», «Свободу Фургалу», «Честный суд в Хабаровске» и других часто скандировали «Россия, выходи!», «Россия, просыпайся» и «Нам нужна поддержка», также были кричалки и лозунги против президента, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева и Дегтярева. В полдень воскресенья акция повторилась, но уже с меньшим числом участников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных