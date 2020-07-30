В России выявили 5509 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 30 июля, превысило 17 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 4,4 млн из них приходится на США, более 2,5 млн – на Бразилию, 1,5 млн в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 667 000 человек, более 150 000 из них – в США и около 90 000 – в Бразилии.