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В России выявили 5509 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших 834 499, умерли за сутки 129 пациентов
Артем Гирш
Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России за сутки выявили 5509 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране составляет 834 499. Умерли за день 129 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 13 802.

За сутки полностью выздоровели 9322 пациента с COVID-19, за все время эпидемии выздоровели 629 655 человек. Продолжают лечение 191 042 больных.

В Москве зарегистрировали 678 новых случаев болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 240 664. За сутки выздоровел 1471 больной, лечение продолжают 58 310 человек. Накануне в городе умерли 12 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4446 пациентов.

Кроме Москвы больше всего новых случаев отмечено в Свердловской области (+215), в Ханты-Мансийском автономном округе (+172), в Петербурге (+162), в Нижегородской области (+158), в Иркутской области (+148), в Мурманской (+146), Московской (+144) и в Красноярском крае (+141).

В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (240 664), Московская область (63 299) и Санкт-Петербург (31 302).

Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 30 июля, превысило 17 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 4,4 млн из них приходится на США, более 2,5 млн – на Бразилию, 1,5 млн в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 667 000 человек, более 150 000 из них – в США и около 90 000 – в Бразилии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных