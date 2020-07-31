В России обнаружили 5482 новых случая заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 31 июля, превысило 17,3 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 4,4 млн из них приходится на США, более 2,6 млн – на Бразилию, 1,6 млн в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 670 000 человек, более 152 000 из них – в США и около 91 000 – в Бразилии.