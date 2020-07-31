В России обнаружили 5482 новых случая заражения коронавирусом

В России обнаружили 5482 новых случая заражения коронавирусомОбщее число заболевших 839 981, умер за сутки 161 пациент
В России за сутки выявили 5482 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране составляет 839 981. Умер за день 161 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 13 963.
За сутки полностью выздоровели 8755 пациентов с COVID-19, за все время эпидемии выздоровели 638 410 человек. Продолжают лечение 187 608 больных.
В Москве зарегистрировали 695 новых случаев болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 241 359. За сутки выздоровели 1260 больных, лечение продолжает 57 731 человек. Накануне в городе умерли 14 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4460 пациентов.
Кроме Москвы больше всего новых случаев отмечено в Свердловской области (+210), в Ханты-Мансийском автономном округе (+171), в Петербурге (+159), в Московской области (+150), в Нижегородской области (+145), в Красноярском крае (+145), в Иркутской (+140) и Мурманской областях (+139) и в Ростовской области (+133).
В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (239 986), Московская область (63 449) и Санкт-Петербург (31 461).
Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 31 июля, превысило 17,3 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 4,4 млн из них приходится на США, более 2,6 млн – на Бразилию, 1,6 млн в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 670 000 человек, более 152 000 из них – в США и около 91 000 – в Бразилии.