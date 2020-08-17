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В России за сутки выявили 4 892 новых случая коронавируса

Умерли за сутки 55 пациентов, выздоровели 3 133 человека
Дарина Бухарова
Максим Блинов / РИА Новости

В России за сутки выявили 4 892 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 927 745. Умерли за день 55 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 15 740.

Вчера, 16 августа, оперштаб сообщил о 4969 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве зарегистрировали 690 новых случаев болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 253 064. За сутки выздоровели 819 человек, лечение продолжают 50 436. Накануне в городе умерли 10 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4 666 пациентов.

Наибольшее число выявленных случаев за сутки, помимо Москвы, в Санкт-Петербурге (+159), в Московской (+153) и Свердловской (+141) областях, в Ставропольском крае (+132), в Ростовской области (+127), в Нижегородской (+120) и Иркутской (+114) областях, в Красноярском крае (+118) и в Омской области (+99).

По данным Университета Джонса Хопкинса на 17 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 21,6 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 5,4 млн), Бразилия (более 3,3 млн) и Индия (более 2,6 млн). Всего в мире умерли более 775 275 больных COVID-19.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных