В России за сутки выявили 4 892 новых случая коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса на 17 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 21,6 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 5,4 млн), Бразилия (более 3,3 млн) и Индия (более 2,6 млн). Всего в мире умерли более 775 275 больных COVID-19.