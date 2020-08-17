В России за сутки выявили 4 892 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 4 892 новых случая коронавирусаУмерли за сутки 55 пациентов, выздоровели 3 133 человека
В России за сутки выявили 4 892 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 927 745. Умерли за день 55 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 15 740.
Вчера, 16 августа, оперштаб сообщил о 4969 новых случаев заражения коронавирусом.
В Москве зарегистрировали 690 новых случаев болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 253 064. За сутки выздоровели 819 человек, лечение продолжают 50 436. Накануне в городе умерли 10 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4 666 пациентов.
Наибольшее число выявленных случаев за сутки, помимо Москвы, в Санкт-Петербурге (+159), в Московской (+153) и Свердловской (+141) областях, в Ставропольском крае (+132), в Ростовской области (+127), в Нижегородской (+120) и Иркутской (+114) областях, в Красноярском крае (+118) и в Омской области (+99).
По данным Университета Джонса Хопкинса на 17 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 21,6 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 5,4 млн), Бразилия (более 3,3 млн) и Индия (более 2,6 млн). Всего в мире умерли более 775 275 больных COVID-19.