В России за сутки выявили 4748 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 4748 новых случаев коронавирусаУмерли за сутки 132 пациента, выздоровели 6527 человек
В России за сутки выявили 4748 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 932 493. Число активных случаев составляет 173 993. Умерли за день 132 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 15 872. За сутки в России полностью выздоровели 6527 человек.
Вчера, 17 августа, оперштаб сообщил о 4892 новых случаях заражения коронавирусом.
В Москве зарегистрировали 693 новых случая болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 253 757. За сутки выздоровели 1155 человек, лечение продолжают 49 963. Накануне в городе умерли 11 больных коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4677 пациентов.
Кроме Москвы, наибольшее число случаев коронавируса выявлено в Санкт-Петербурге (+157), Свердловской (+149) и Московской (+145) областях, в Ставропольском крае (+128), в Ростовской области (+128), в Нижегородской (+116) и Иркутской (+108) областях, в Красноярском крае (+100) и в Омской области (+94).
По данным Университета Джонса Хопкинса на 18 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 21,88 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 5,43 млн), Бразилия (более 3,35 млн) и Индия (более 2,7 млн). Всего в мире умерли более 774 093 больных COVID-19.