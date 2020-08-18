В России за сутки выявили 4748 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса на 18 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 21,88 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 5,43 млн), Бразилия (более 3,35 млн) и Индия (более 2,7 млн). Всего в мире умерли более 774 093 больных COVID-19.