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В России за сутки выявили 4748 новых случаев коронавируса

Умерли за сутки 132 пациента, выздоровели 6527 человек
Дарина Бухарова
Евгений Разумный / Ведомости

В России за сутки выявили 4748 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 932 493. Число активных случаев составляет 173 993. Умерли за день 132 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 15 872. За сутки в России полностью выздоровели 6527 человек.

Вчера, 17 августа, оперштаб сообщил о 4892 новых случаях заражения коронавирусом.

В Москве зарегистрировали 693 новых случая болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 253 757. За сутки выздоровели 1155 человек, лечение продолжают 49 963. Накануне в городе умерли 11 больных коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4677 пациентов.

Кроме Москвы, наибольшее число случаев коронавируса выявлено в Санкт-Петербурге (+157), Свердловской (+149) и Московской (+145) областях, в Ставропольском крае (+128), в Ростовской области (+128), в Нижегородской (+116) и Иркутской (+108) областях, в Красноярском крае (+100) и в Омской области (+94).

По данным Университета Джонса Хопкинса на 18 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 21,88 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 5,43 млн), Бразилия (более 3,35 млн) и Индия (более 2,7 млн). Всего в мире умерли более 774 093 больных COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных