Коллекторам, работающим с применением насилия, готовится отдельная статья Уголовного кодекса

Коллекторам, работающим с применением насилия, готовится отдельная статья Уголовного кодексаИх можно будет посадить на срок до 12 лет
В Госдуме 27 августа заявили о завершении подготовки законопроекта, дополняющего Уголовный кодекс новой статьей, которая устанавливает повышенную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность. О деталях законопроекта рассказал председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, его слова приводятся на сайте Госдумы.
Согласно проекту закона в новой статье 172.4 за нелегальную деятельность коллектора, «связанную с применением насилия и угроз, а также причинением вреда гражданам и их имуществу», будет предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Те же действия, совершенные организованной группой, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 12 лет.
«От граждан поступает огромное число жалоб на выбивание коллекторами долгов с применением к должнику, его близким, а иногда и к его коллегам или соседям физической силы, угроз, уничтожения или порчи имущества», – заявил Пискарев. По данным парламентария, за последние два года в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) поступило более 47 000 жалоб на действия коллекторов, и число таких обращений растет. Пискарев добавил, что законопроект будет внесен после получения отзывов из правительства и Верховного суда.
25 августа о необходимости улучшения контроля за всеми коллекторами на встрече с президентом Путиным говорил руководитель ФССП Дмитрий Аристов. Для усиления контроля Аристов заявил о необходимости дополнительно профинансировать увеличение штата ведомства на 400 сотрудников. На это потребуется дополнительно 270 млн руб., а сами перемены можно будет реализовать до конца 2021 г. Президент предложения Аристова поддержал: «То, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций – всех, и подконтрольных вам, и неподконтрольных, – это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль».
Аристов отметил, что сейчас ФССП осуществляет надзор за 321 профессиональной организацией, которые занимаются коллекторской деятельностью в 59 субъектах Федерации. Неохваченной остается вторая, более масштабная группа игроков отрасли – микрофинансовые организации, число которых оценивается в 1606 компаний. Взыскание задолженностей для таких компаний – дополнительный, а не основной вид деятельности. По этой причине они не вносятся в специальный официальный реестр коллекторских организаций и работают без контроля со стороны ФССП. При этом более половины от всего объема жалоб (80 000) за последние 3,5 года пришло о нарушениях именно с их стороны.
Аристов отметил, что Минюст совместно с правительством уже разрабатывает законопроект, который позволит ФССП контролировать эти компании. «Будем предлагать, чтобы микрофинансовые организации и еще кредитные организации вошли тоже в поднадзорную нам сферу по возврату задолженности», – сказал Аристов. Законопроект, по словам руководителя ведомства, должен быть подготовлен к октябрю 2020 г.
Из-за того что пока такие коллекторы не являются поднадзорными, проблема усложняется, считает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев. Рассмотрение таких дел, говорит Мехтиев, находится в компетенции правоохранительных органов, которые зачастую не предпринимают никаких действий для пресечения подобных практик, пока тот или иной случай не приобретет массовую огласку.
Существование проблемы регулирования работы коллекторов подтверждает и адвокат КА «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская. Она поясняет, что по нынешнему законодательству правила работают только в отношении законопослушных коллекторов, а остальные организации остаются вне контроля. «Собственно, методы, применяемые черными коллекторами, и попадают в периметр именно уголовного законодательства и законодательства об административных правонарушениях: угрозы и даже причинение телесных повреждений, клевета, оскорбление и т. п.», – говорит адвокат. Более серьезные меры ответственности за деятельность таких коллекторов она считает единственно возможной мерой пресечения этих явлений.
Согласно «Обзору финансовой стабильности» Банка России, уровень долговой нагрузки россиян на 1 апреля 2020 г. достиг 10,9% – это максимальное значение за все время наблюдений. Этот уровень показывает долю обязательных платежей по кредитам в располагаемых доходах россиян, преимущественно он вырос за счет необеспеченного кредитования, отмечает Центробанк.