Коллекторам, работающим с применением насилия, готовится отдельная статья Уголовного кодекса

25 августа о необходимости улучшения контроля за всеми коллекторами на встрече с президентом Путиным говорил руководитель ФССП Дмитрий Аристов. Для усиления контроля Аристов заявил о необходимости дополнительно профинансировать увеличение штата ведомства на 400 сотрудников. На это потребуется дополнительно 270 млн руб., а сами перемены можно будет реализовать до конца 2021 г. Президент предложения Аристова поддержал: «То, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций – всех, и подконтрольных вам, и неподконтрольных, – это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль».