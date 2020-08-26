Коллекторы могут потерять рынок

Коллекторы могут потерять рынокЕсли граждане массово начнут запрещать банкам переуступку своих долгов
Банк России обнаружил, что в некоторых банках заемщики не имели выбора или не могли повлиять на условие договора, позволяющее запретить уступку прав третьим лицам, – и это при том, что такое право закреплено в законе «О потребительском кредите (займе)». В связи с этим регулятор обратился к кредитным организациям с письмом, в котором напомнил о необходимости строго соблюдать букву закона, разрешающего уступку долга третьим лицам только с согласия заемщика. Более того, ЦБ обращает внимание, что запрет заемщика на передачу его долга «не должен влиять на возможность заключения договора потребительского кредита», а гражданин имеет право взять договор домой и ознакомиться с ним в спокойной обстановке – на это законодательство выделяет пять рабочих дней.
Как пояснили «Ведомостям» в пресс-службе Банка России, в данном случае выявленные нарушения не носят массового характера, однако информация, которую регулятор получает в ходе надзорных мероприятий, используется в том числе для превентивных мер, предупреждающих разрастание проблемы.
«Сейчас закон запрещает кредиторам – банкам и микрофинансовым организациям – переуступать долг нерегулируемым коллекторам или нелегальным кредиторам, – отмечают в ЦБ РФ. – Но бывают случаи, когда для потребителя важна личность кредитора, поэтому закон дает гражданину возможность запретить переуступку его долга».
По мнению Дмитрия Рышкова, младшего аналитика рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги», публикация регулятором данного письма – продолжение политики ЦБ по защите прав заемщиков. «Ведь зачастую кредит уступается организации, неудобной для заемщика по тем или иным причинам (отсутствие интернет-банкинга, расположение банкоматов, офисов, величина комиссий и т. д.)», – отмечает эксперт. При этом он уверен, что «кредитные организации вряд ли изменят свою политику относительно клиентского обслуживания».
Президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» Эльман Мехтиев отмечает, что сегодня время от времени кредитор действительно не дает права клиенту отказаться от ряда пунктов стандартного договора, а в случае его отказа не готов одобрить заявку. «Что касается взыскания, то были случаи, когда кредиторы включали в заявку пункт о согласии на увеличение частоты контактов, – рассказывает Мехтиев. – Но в договоре этот пункт отсутствовал, и заявка на руки не выдавалась. Нарушения есть, именно на это и обращает внимание Банк России, но это не массовое явление». По словам Мехтиева, споры о праве передачи долга третьим лицам, как правило, затевают заемщики, использующие любую возможность, чтобы в принципе не платить, а также те, кто невнимательно читал кредитный договор перед его подписанием.
В то же время Григорий Галицких, заместитель гендиректора по развитию бизнеса ГК «Финансовые услуги», считает, что если граждане массово станут запрещать банкам уступку своих просроченных долгов, то «профессиональные взыскатели, конечно, потеряют рынок цессии или существенную его часть». А у кредиторов, по его мнению, в результате вырастут убытки из-за просрочек, появятся дополнительные расходы и «это, вероятно, найдет отражение в ставке, а также может повысить долю отказов по кредитам». Помимо прочего запрет цессии, на взгляд Галицких, противоречит ст. 383 ГК РФ, которая запрещает уступку только в том случае, когда имеет значение личность кредитора. «Кредитное обязательство с личностью кредитора никак не связано, – подчеркивает Галицких, – ибо есть имущественное право, и ограничение права уступки для банков – явное нарушение прав последних».
Однако ситуация может измениться в свете вчерашнего заявления Владимира Путина о необходимости взять под контроль деятельность коллекторов. «Поэтапно, конечно, но это должно быть сделано, – отметил президент в ходе встречи с главой Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым. – Потому что то, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех – и подконтрольных вам, и неподконтрольных, – это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль». Ограничения на передачу долга третьим лицам, о которых внезапно вспомнил Банк России, вполне соответствуют курсу на ограничение вседозволенности коллекторов и могут оказаться лишь первым шагом, за которым последуют и другие.