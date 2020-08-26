Коллекторы могут потерять рынок

Президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» Эльман Мехтиев отмечает, что сегодня время от времени кредитор действительно не дает права клиенту отказаться от ряда пунктов стандартного договора, а в случае его отказа не готов одобрить заявку. «Что касается взыскания, то были случаи, когда кредиторы включали в заявку пункт о согласии на увеличение частоты контактов, – рассказывает Мехтиев. – Но в договоре этот пункт отсутствовал, и заявка на руки не выдавалась. Нарушения есть, именно на это и обращает внимание Банк России, но это не массовое явление». По словам Мехтиева, споры о праве передачи долга третьим лицам, как правило, затевают заемщики, использующие любую возможность, чтобы в принципе не платить, а также те, кто невнимательно читал кредитный договор перед его подписанием.