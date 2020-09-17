«Голос» поставили вне закона о СМИ

«Голос» поставили вне закона о СМИЭлла Памфилова вернулась к риторике Владимира Чурова
Последние перед думскими региональные выборы прошли открыто, гласно и в условиях высокой конкурентности, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова 16 сентября. Единичные нарушения устранялись вплоть до отмены итогов голосования, сказала она. Главным объектом критики со стороны председателя ЦИК стало движение в защиту прав избирателей «Голос», отношение к которому у Памфиловой за четыре года работы радикально поменялось.
«Мы не считаем участников движения «Голос» независимыми наблюдателями. Мы считаем их заинтересованными лицами, активно участвующими в политической борьбе», – заявила Памфилова. На «Карте нарушений» (на специальном сайте граждане могут сообщать о подозрительных фактах во время выборов) сообщения оказываются либо откровенными фейками, либо изначально не являются нарушениями, решила Памфилова, охарактеризовав ресурс как «свалку информационного мусора». А издания «Молния» и «Время» вообще как СМИ не работают, но от них в качестве представителей СМИ попадают на избирательные участки волонтеры «Голоса» для мониторинга ситуации (представители СМИ имеют право свободно наблюдать за процессом голосования и подведения итогов выборов). «Голос» по итогам региональных выборов заявил, что всего за время кампании поступило 1699 сообщений о нарушениях (в том числе на досрочном голосовании).
Заявление Памфиловой в отношении наблюдателей означает фактически возврат к риторике Владимира Чурова, который руководил ЦИК в 2007–2016 гг. Во время выборов в Госдуму 2011 г. Чуров направлял обращение генпрокурору Юрию Чайке, обратив внимание, что работа «Голоса» препятствует избранию кандидатов «одной политической партии», а значит, деятельность организации «может расцениваться как покушение на присвоение властных полномочий».
В 2016 г., возглавив ЦИК, Памфилова сначала начала активное сотрудничество с «Голосом». Сразу после выборов в Госдуму в сентябре 2016 г. она создала в ЦИК экспертно-консультационную группу и поручила возглавить ее сопредседателю «Голоса» Андрею Бузину (вошли и другие представители движения), в ноябре того же года предлагала назначить его членом Московского областного избиркома. Бузин ушел в отставку в 2018 г. после президентских выборов, тогда он объяснил это разногласиями с руководством ЦИК из-за оценки зафиксированных во время голосования нарушений.
Вчера он заявил «Ведомостям», что высказывания председателя ЦИК о «Голосе» являются «признанием» в том, что сам ЦИК работает в пользу одного игрока на выборах. В ЦИК, по мнению Бузина, анализируют прежде всего очевидные случаи нарушений, а не применение административного ресурса и специальные технологии агитации избирателей.
Политолог Григорий Добромелов не помнит, чтобы «председатели ЦИК заявляли о массовых нарушениях на массовой кампании», и в этой ситуации они ориентируются в первую очередь на позицию и оценку президента.