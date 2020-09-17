«Голос» поставили вне закона о СМИ

«Мы не считаем участников движения «Голос» независимыми наблюдателями. Мы считаем их заинтересованными лицами, активно участвующими в политической борьбе», – заявила Памфилова. На «Карте нарушений» (на специальном сайте граждане могут сообщать о подозрительных фактах во время выборов) сообщения оказываются либо откровенными фейками, либо изначально не являются нарушениями, решила Памфилова, охарактеризовав ресурс как «свалку информационного мусора». А издания «Молния» и «Время» вообще как СМИ не работают, но от них в качестве представителей СМИ попадают на избирательные участки волонтеры «Голоса» для мониторинга ситуации (представители СМИ имеют право свободно наблюдать за процессом голосования и подведения итогов выборов). «Голос» по итогам региональных выборов заявил, что всего за время кампании поступило 1699 сообщений о нарушениях (в том числе на досрочном голосовании).