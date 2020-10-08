12 регионов побили антирекорды по приросту числа заболевших COVID-19

В 14 регионах ощущается высокая тревожность властей, считают исследователи. Среди таких регионов – Алтайский край, где Роспотребнадзор рекомендовал перевести студентов на дистанционное обучение, обязать школьников носить маски, а также приостановить деятельность торговых центров, кинотеатров, фудкортов и т. д. В Бурятии, как и в Москве, 30% работников переводят на дистанционный режим работы, предприятия общепита должны закрываться в 22 часа. Оставить дома 30% сотрудников рекомендовано и в Вологодской области, там также с 5 октября объявлены школьные каникулы, а пенсионерам рекомендовано посещать аптеки и предприятия торговли с 9 до 11 утра. В Ставропольском крае снова заработал режим двухнедельной самоизоляции для приезжих из других регионов. В Волгоградской области рекомендовано перевести всех работников на удаленный режим работы (остальным необходимо обеспечить транспорт от места жительства до работы), введена предварительная запись для получения государственных и муниципальных услуг, посещения стоматолога и парикмахера, говорится в исследовании.