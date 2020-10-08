12 регионов побили антирекорды по приросту числа заболевших COVID-19

12 регионов побили антирекорды по приросту числа заболевших COVID-19Власти не вводят единообразные меры по борьбе с эпидемией
Власти регионов по-разному реагируют на увеличение числа заболевающих коронавирусом, следует из исследования фонда «Петербургская политика». По данным на 6 октября, численность зараженных за сутки приблизилась к прежним максимумам в Ингушетии, Якутии, Саратовской, Тюменской, Ульяновской областях, а еще в 12 регионах, включая Ставрополье, Томскую область, Крым и Удмуртию, побиты рекорды весны – начала лета. Пока рекорды не бьют ни Москва, где рекордом в мае стало 6703 заражения за сутки, ни Санкт-Петербург, где заболевал 541 человек.
«Распространение коронавируса поставило местные власти перед выбором между нагнетанием тревожности, связанной с рисками заражения, и демонстрацией контроля над ситуацией, эффективности принимаемых мер», – говорится в исследовании фонда. Главам регионов пришлось балансировать с учетом нескольких факторов, включая отсутствие «понятного алгоритма в нахождении компромисса между ограничительными мерами и сохранением экономической активности». Наконец, в регионах ощущают, что сигнал из центра по поводу необходимых мер размыт, а во время весенне-летней пандемии центр также демонстрировал колебания относительно карантинных мер.
В 14 регионах ощущается высокая тревожность властей, считают исследователи. Среди таких регионов – Алтайский край, где Роспотребнадзор рекомендовал перевести студентов на дистанционное обучение, обязать школьников носить маски, а также приостановить деятельность торговых центров, кинотеатров, фудкортов и т. д. В Бурятии, как и в Москве, 30% работников переводят на дистанционный режим работы, предприятия общепита должны закрываться в 22 часа. Оставить дома 30% сотрудников рекомендовано и в Вологодской области, там также с 5 октября объявлены школьные каникулы, а пенсионерам рекомендовано посещать аптеки и предприятия торговли с 9 до 11 утра. В Ставропольском крае снова заработал режим двухнедельной самоизоляции для приезжих из других регионов. В Волгоградской области рекомендовано перевести всех работников на удаленный режим работы (остальным необходимо обеспечить транспорт от места жительства до работы), введена предварительная запись для получения государственных и муниципальных услуг, посещения стоматолога и парикмахера, говорится в исследовании.
Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов говорит, что «переход из повестки победы над ковидом к повестке второй волны произошел на стыке сентября и октября почти незаметно», а региональные власти вынуждены импровизировать.
Логику, когда в регионах сильно отличается степень жесткости мер борьбы с пандемией, заложил еще президент в марте 2020 г. Он дал понять, что у каждого региона есть своя специфика, связанная с географическими параметрами, системой здравоохранения, говорит политолог Григорий Добромелов: «Когда мы весной анализировали региональные правовые акты, регулирующие ситуацию с пандемией, мы выяснили, что каждый губернатор в среднем раз в четыре дня принимал какие-то меры ограничительного характера. Мы провели анализ взаимосвязи ограничительных мер, статистики и социального самочувствия, и оказалось, что прямой корреляции между этими факторами нет». Для губернаторов важно сохранить социальную стабильность, говорит эксперт, но весной граждане и бизнес были готовы принять ограничения, а сейчас – уже нет.