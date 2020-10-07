Глава Роспотребнадзора заявила об усложнении эпидемиологической ситуации

«В осеннем сезоне все больше вовлекаются люди старше 60 лет. И это плохой признак, потому что люди старше 60 лет болеют тяжелее. У нас немножечко вырос удельный вес детей, незначительно. В основном болеют люди от 30 до 49 лет, [среди них] самая высокая заболеваемость», — добавила глава Роспотребнадзора.