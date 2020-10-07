Глава Роспотребнадзора заявила об усложнении эпидемиологической ситуации
Эпидемиологическая ситуация в России усложняется, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
«Совершенно очевидно, что эпидемиологическая ситуация в России осложняется. Мы готовились к этому: мы имеем рост в 60 субъектах РФ, в 20 субъектах ситуация стабильная, и где-то даже к снижению идет», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».
По ее словам, сейчас коронавирусом заражаются все больше жителей страны старше 60 лет, однако больше всего новых случаев заражения зафиксировано среди жителей в возрасте от 30 до 49 лет.
«В осеннем сезоне все больше вовлекаются люди старше 60 лет. И это плохой признак, потому что люди старше 60 лет болеют тяжелее. У нас немножечко вырос удельный вес детей, незначительно. В основном болеют люди от 30 до 49 лет, [среди них] самая высокая заболеваемость», — добавила глава Роспотребнадзора.
При этом ведомство не фиксирует распространения инфекции в учебных заведениях, отметила она.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России зафиксировано 11 115 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 699 человек, умерли — 202. Вчера, 6 октября, оперштаб сообщил о 11 615 новых случаях коронавируса.