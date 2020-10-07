В России второй день подряд фиксируют более 11000 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России зафиксировано 11 115 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 248 619. За сутки в России полностью выздоровели 6 699 человек, 202 человека умерли. За весь период зафиксировано 21 865 летальных исходов, выздоровели 995 275 человек.