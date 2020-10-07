В России второй день подряд фиксируют более 11000 новых случаев COVID-19

В России второй день подряд фиксируют более 11000 новых случаев COVID-19В Москве более 3000 новых заболевших
За последние сутки в России зафиксировано 11 115 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 248 619. За сутки в России полностью выздоровели 6 699 человек, 202 человека умерли. За весь период зафиксировано 21 865 летальных исходов, выздоровели 995 275 человек.
Вчера, 6 октября, оперштаб сообщил о 11 615 новых случаев коронавируса. Второй день подряд число новых заболевших за сутки превышает 11000.
В Москве за сутки выявлено 3229 случаев заражения коронавирусом, 1 262 пациентоа выздоровели, 41 человек умер. Всего в столице зафиксировано 314 788 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+456), Подмосковье (+395), Ростовская (+255) и Нижегородская области (+227).
В топ-три по общему количеству заболевших входят Москва (314 788), Московская область (75 712) и Санкт-Петербург (45 632).