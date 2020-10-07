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В России второй день подряд фиксируют более 11000 новых случаев COVID-19

В Москве более 3000 новых заболевших
Ведомости
АГН Москва

За последние сутки в России зафиксировано 11 115 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 248 619. За сутки в России полностью выздоровели 6 699 человек, 202 человека умерли. За весь период зафиксировано 21 865 летальных исходов, выздоровели 995 275 человек.

Вчера, 6 октября, оперштаб сообщил о 11 615 новых случаев коронавируса. Второй день подряд число новых заболевших за сутки превышает 11000.

В Москве за сутки выявлено 3229 случаев заражения коронавирусом, 1 262 пациентоа выздоровели, 41 человек умер. Всего в столице зафиксировано 314 788 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+456), Подмосковье (+395), Ростовская (+255) и Нижегородская области (+227).

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В топ-три по общему количеству заболевших входят Москва (314 788), Московская область (75 712) и Санкт-Петербург (45 632).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных