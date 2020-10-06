Власти Москвы пока не планируют вводить пропускной режим

С 28 сентября сроком на месяц в Москве действует домашний режим для пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Школьники с 5 по 18 октября отправлены на продленные каникулы, у них, равно как и у пенсионеров, с 9 октября заблокированы социальные карты для проезда в общественном транспорте. Работодателей обязали отправить до 30% сотрудников на удаленку, включая тех, кто старше 65 лет, а также предписали передать данные социальных карт, проездных, а также номеров машин и телефонов московским властям тех, кто переведен на дистанционную работу.