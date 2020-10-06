Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Власти Москвы пока не планируют вводить пропускной режим

Ведомости

В Москве не планируют вводить пропускной режим в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, заявил начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков в эфире радио «Эхо Москвы».  

«Сейчас об этом речи не идет, таких решений нет», — сказал Данчиков. Он выразил надежду, что уже введенных ограничений хватит для стабилизации ситуации. «Те меры, которые сегодня существуют... если мы их будем строго соблюдать, этого будет достаточно для того, чтобы мы обеспечили снижение темпов роста коронавирусной инфекции», —  сказал чиновник. 

С 28 сентября сроком на месяц в Москве действует домашний режим для пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Школьники с 5 по 18 октября отправлены на продленные каникулы, у них, равно как и у пенсионеров, с 9 октября заблокированы социальные карты для проезда в общественном транспорте. Работодателей обязали отправить до 30% сотрудников на удаленку, включая тех, кто старше 65 лет, а также предписали передать данные социальных карт, проездных, а также номеров машин и телефонов московским властям тех, кто переведен на дистанционную работу.

6 октября число зараженных, как признала заммэра Москвы Анастасия Ракова, достигло пиковых значений середины весны. По последним данным, в столице было выявлено 4082 случая заражения коронавирусом. В целом по России зафиксировано 11 615 случаев. Последний раз число новых заболевших за сутки превышало 11000 человек 11 мая: тогда число вновь инфицированных достигло 11 656. Всего в России зарегистрировано 1 237 504 случаев коронавируса. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее по теме: В России впервые за пять месяцев выявили более 11000 новых случаев COVID-19

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных