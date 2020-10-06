Власти Москвы пока не планируют вводить пропускной режим
В Москве не планируют вводить пропускной режим в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, заявил начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков в эфире радио «Эхо Москвы».
«Сейчас об этом речи не идет, таких решений нет», — сказал Данчиков. Он выразил надежду, что уже введенных ограничений хватит для стабилизации ситуации. «Те меры, которые сегодня существуют... если мы их будем строго соблюдать, этого будет достаточно для того, чтобы мы обеспечили снижение темпов роста коронавирусной инфекции», — сказал чиновник.
С 28 сентября сроком на месяц в Москве действует домашний режим для пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Школьники с 5 по 18 октября отправлены на продленные каникулы, у них, равно как и у пенсионеров, с 9 октября заблокированы социальные карты для проезда в общественном транспорте. Работодателей обязали отправить до 30% сотрудников на удаленку, включая тех, кто старше 65 лет, а также предписали передать данные социальных карт, проездных, а также номеров машин и телефонов московским властям тех, кто переведен на дистанционную работу.
6 октября число зараженных, как признала заммэра Москвы Анастасия Ракова, достигло пиковых значений середины весны. По последним данным, в столице было выявлено 4082 случая заражения коронавирусом. В целом по России зафиксировано 11 615 случаев. Последний раз число новых заболевших за сутки превышало 11000 человек 11 мая: тогда число вновь инфицированных достигло 11 656. Всего в России зарегистрировано 1 237 504 случаев коронавируса. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.