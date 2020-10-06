В России впервые за пять месяцев выявили более 11000 новых случаев COVID-19

В Москве за сутки выявлено 4082 случаев заражения коронавирусом, 1 156 пациентов выздоровели, 31 человек умер. Всего в столице зафиксировано 311 559 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+411), Подмосковье (+347), Ростовская (+253) и Нижегородская области (+204).