В России впервые за пять месяцев выявили более 11000 новых случаев COVID-19

В России впервые за пять месяцев выявили более 11000 новых случаев COVID-19В Москве за сутки более 4000 новых заболевших
За последние сутки в России зафиксировано 11 615 новых случаев коронавируса, говорится в сообщении оперативного штаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 237 504. Умерли за день 188 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 21 663.
За сутки в России полностью выздоровели 6 252 человек. Общее число выздоровевших выросло до 988 576 человек. Продолжают лечение 227 265 заболевших.
Вчера, 5 октября, оперштаб сообщил о 10 888 новых случаев коронавируса. Последний раз число новых заболевших за сутки превышало 11000 — 11 мая — тогда зарегистрировали 11 656 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 4082 случаев заражения коронавирусом, 1 156 пациентов выздоровели, 31 человек умер. Всего в столице зафиксировано 311 559 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+411), Подмосковье (+347), Ростовская (+253) и Нижегородская области (+204).
В топ-три по общему количеству заболевших входят Москва (311 559), Московская область (75 317) и Санкт-Петербург (45 176).