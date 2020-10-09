Как химики учились переписывать «код жизни»

Шарпантье исследовала бактерию Streptococcus pyogenes, возбудителя скарлатины и других инфекций. Она описала ее способность защищаться от вирусов, расщепляя их ДНК. В 2011 г. она опубликовала подробное описание этой способности и в том же году познакомилась с Дудной, у которой был большой опыт работы с РНК. Работая по разные стороны Атлантического океана, они совместными усилиями выяснили, как разрезать ДНК в заранее определенном месте. Благодаря своей простоте система CRISPR/Cas9 стала самым популярным среди ученых методом генетического редактирования.