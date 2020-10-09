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Как химики учились переписывать «код жизни»

За что Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Дудна получили Нобелевскую премию по химии 2020 г.
Софья Корепанова
Нобелевских лауреатов по химии 2020 г. объявили 7 октября /Henrik MONTGOMERY / TT News Agency / AFP

Француженке Эмманюэль Шарпантье и американке Дженнифер Дудне присудили Нобелевскую премию за метод редактирования генома CRISPR/Cas9. В пресс-релизе Нобелевского фонда их метод поэтически назван «переписыванием кода жизни».

Генетические ножницы CRISPR/Cas9 позволяют вырезать и вставлять куски ДНК. Широкая общественность узнала о них в 2018 г., когда китайский ученый Хэ Цзянькуй создал первых в мире генно-модифицированных людей, устойчивых к ВИЧ. Но подобные эксперименты на людях осудили во всем мире, и в итоге Хэ отбывает тюремный срок.

Еще до прецедента с Хэ существовали опасения, что использование генетических ножниц позволит создать, как писала The New York Times (NYT), «антиутопическое будущее, в котором ученые выведут элитную популяцию дизайнерских младенцев с повышенным интеллектом, красотой или другими особенностями». Однако эта технология сулит больше благ, чем рисков. Например, с ее помощью можно лечить рак и бороться с наследственными заболеваниями.

Шарпантье исследовала бактерию Streptococcus pyogenes, возбудителя скарлатины и других инфекций. Она описала ее способность защищаться от вирусов, расщепляя их ДНК. В 2011 г. она опубликовала подробное описание этой способности и в том же году познакомилась с Дудной, у которой был большой опыт работы с РНК. Работая по разные стороны Атлантического океана, они совместными усилиями выяснили, как разрезать ДНК в заранее определенном месте. Благодаря своей простоте система CRISPR/Cas9 стала самым популярным среди ученых методом генетического редактирования.

Как Шарпантье стала странницей

Шарпантье родилась в 1968 г. в небольшом городке недалеко от Парижа. Родители поддерживали все ее идеи, от увлечения фортепиано до балета. В конце концов Шарпантье определилась, чего хочет от жизни: поднять медицину на новый уровень. Она окончила Университет Пьера и Марии Кюри в Париже и защитила диссертацию в Институте Пастера, исследуя фрагменты ДНК бактерий, которые позволяют им приобретать иммунитет к лекарствам.

Эмманюэль Шарпантье /Max Planck Gesellschaft

Шарпантье мечтала руководить лабораторией в Институте Пастера. Самый быстрый способ добиться этого поста – стажироваться несколько лет за границей, рассудила она. «Я была типичным французским студентом 1990-х – я была уверена, что после короткой поездки за рубеж всю оставшуюся жизнь проработаю на родине», – рассказывала она журналу Nature.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных