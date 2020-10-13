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Как сделать правильный аукцион

Премию по экономике памяти Нобеля 2020 г. получили Пол Милгром и Роберт Уилсон
Софья Корепанова
Имена нобелевских лауреатов по экономике 2020 г. объявили 12 октября /Anders Will / AFP

Премию Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону присудили за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов. 

Милгром и Уилсон не только разработали теорию аукционов, но и внедрили ее на практике. В пресс-релизе Нобелевский комитет особо отметил их заслугу в организации первого в США аукциона по продаже частот сотовым операторам. До 1994 г. частоты разыгрывали в лотерею, в итоге операторам доставались разрозненные частоты в разных штатах. Государство практически ничего не зарабатывало. Новый формат аукциона, предложенный Милгромом и Уилсоном, позволил операторам получить удобный для них пакет частот, а государству – $617 млн за 10 лицензий

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных