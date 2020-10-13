Как сделать правильный аукцион

Милгром и Уилсон не только разработали теорию аукционов, но и внедрили ее на практике. В пресс-релизе Нобелевский комитет особо отметил их заслугу в организации первого в США аукциона по продаже частот сотовым операторам. До 1994 г. частоты разыгрывали в лотерею, в итоге операторам доставались разрозненные частоты в разных штатах. Государство практически ничего не зарабатывало. Новый формат аукциона, предложенный Милгромом и Уилсоном, позволил операторам получить удобный для них пакет частот, а государству – $617 млн за 10 лицензий