СМИ все меньше замечают коронавирус

СМИ все меньше замечают коронавирусУпоминаний о пандемии во время второй волны COVID-19 значительно меньше, чем во время первой
Несмотря на ухудшение ситуации с распространением COVID-19 в России, которое следует из официальной статистики, федеральные СМИ все меньше внимания уделяют пандемии. Это следует из подсчетов «Медиалогии», произведенных по просьбе «Ведомостей». Начиная с 1 декабря 2019 г. слово «коронавирус» (и его синонимы) было упомянуто в федеральных газетах, журналах, интернет-изданиях, а также на радио и телевидении более 6,5 млн раз, подсчитала «Медиалогия».
Однако пик упоминаний этого слова пришелся на апрель 2020 г. – слово звучало и было написано больше 1,4 млн раз. С тех пор интенсивность упоминаний коронавируса неуклонно снижалась: в июне о нем говорили и писали почти вдвое реже, чем в апреле, – чуть больше 730 000 раз, в июле – 616 000 (с 25 июня до 1 июля проходило общероссийское голосование по поправкам в Конституцию), в сентябре – лишь чуть больше чем 491 000 раз.
Слова «пандемия» и «эпидемия» так и не получили широкого распространения в репортажах и статьях. Эти слова использовались чаще слова «коронавирус» лишь в декабре 2019 г., когда коронавирус в России еще не распространился. Об эпидемии тогда СМИ упомянули почти 6700 раз, о пандемии – 306 раз. Слово «коронавирус» в декабре прозвучало всего 64 раза.
Впоследствии слово «пандемия» стало явно популярнее у российских СМИ, чем слово «эпидемия»: на пике, в апреле 2020 г., о пандемии говорили больше 560 000 раз, а об эпидемии – лишь около 220 000 раз. Начиная с апреля частота употребления и этих слов последовательно снижалась, несмотря на явную актуальность темы: в сентябре 2020 г. слово «пандемия» прозвучало чуть больше 260 000 раз, «эпидемия» – меньше 43 000 раз. В целом начиная с декабря 2019 г. СМИ упомянули о пандемии больше 2,7 млн раз, об эпидемии – меньше 1 млн.
Отдельно «Медиалогия» посчитала, как в языке СМИ обосновался новояз времен коронавируса. К примеру, на пике первой волны одним из самых популярных слов оказалась «самоизоляция», упоминавшаяся 428 000 раз. А такие термины, как «первая волна» и «вторая волна» коронавируса, стали активно использоваться уже с сентября: 3397 и 7818 упоминаний соответственно (о том, какие слова стали использоваться СМИ, см. график).
Апрельский пик упоминаний явлений, связанных с пандемией, вероятно, был вызван не столько ростом заболеваемости, сколько масштабом введенных ограничений, которые фактически меняли уклад жизни людей, объясняет политолог Михаил Виноградов. Впрочем, еще не завершившийся октябрь имеет шансы показать всплеск таких упоминаний, особенно если будут введены новые ограничения, допускает эксперт. «Судя по данным ФОМа, тревожность людей буквально за последние две недели полетела резко вверх», – указывает собеседник «Ведомостей».
Тем не менее, по подсчетам ФОМа, главной темой прошедшей недели для людей стали события в Карабахе, лишь второй – коронавирус, отмечает Виноградов: «В этот раз гораздо быстрее и острее запустилась тема [коронавируса], но, с другой стороны, пока не возникли темы карантина и пропусков, соответственно, пока не очень понятен масштаб бытового бедствия для граждан. В этом плане ситуация, скорее, идет к нарастанию [негативных ожиданий людей и СМИ], и в геометрической прогрессии рост идет именно сейчас. Только сейчас начинают уходить на второй план политические события». Впрочем, пока негативные ожидания и прогнозы не перерастают в тотальные запреты, как это было весной, напоминает Виноградов. Резкий спад упоминаний о коронавирусе минувшим летом Виноградов связывает, в частности, с реакцией части СМИ на раздражение ковид-диссидентов: они опасались раздражения некоторой доли зрителей и читателей, уставших от потока сообщений на эту тему.
В декабре 2019 г. о случаях заболевания COVID-19 в России не сообщалось; первые два случая были зарегистрированы 31 января 2020 г. в Тюмени и Чите. Впервые рекордный дневной прирост числа заболевших был зафиксирован 30 апреля, тогда было выявлено 7099 случаев. Весеннего пика заболеваемость достигла 15 мая, когда было выявлено 11 600 случаев. С тех пор уровень заболеваемости снижался. Однако с наступлением осени рост заболеваемости возобновился. 9 октября зафиксирован новый антирекорд по количеству новых случаев – 12 126.