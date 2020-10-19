СМИ все меньше замечают коронавирус

Тем не менее, по подсчетам ФОМа, главной темой прошедшей недели для людей стали события в Карабахе, лишь второй – коронавирус, отмечает Виноградов: «В этот раз гораздо быстрее и острее запустилась тема [коронавируса], но, с другой стороны, пока не возникли темы карантина и пропусков, соответственно, пока не очень понятен масштаб бытового бедствия для граждан. В этом плане ситуация, скорее, идет к нарастанию [негативных ожиданий людей и СМИ], и в геометрической прогрессии рост идет именно сейчас. Только сейчас начинают уходить на второй план политические события». Впрочем, пока негативные ожидания и прогнозы не перерастают в тотальные запреты, как это было весной, напоминает Виноградов. Резкий спад упоминаний о коронавирусе минувшим летом Виноградов связывает, в частности, с реакцией части СМИ на раздражение ковид-диссидентов: они опасались раздражения некоторой доли зрителей и читателей, уставших от потока сообщений на эту тему.