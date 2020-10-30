Политический протест ушел из Москвы в регионы

Особенностью этого года стало отсутствие масштабных акций на федеральном уровне – в частности, в Москве, что связано с введением ограничений из-за коронавируса, а также отсутствием выборов в столице. Из важных федеральных тем в этом году было голосование по поправкам в Конституцию, но кампания против поправок не смогла консолидировать людей для масштабных протестов, говорится в докладе. Зато появился новый важный феномен – сильный политический протест формируется не в столице, а в регионах, имеются в виду протесты в Хабаровском крае из-за ареста губернатора Сергея Фургала.