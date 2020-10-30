Политический протест ушел из Москвы в регионы

Политический протест ушел из Москвы в регионыЧисло акций за этот год снизилось из-за пандемии, считают эксперты
Количество протестных акций в России за 2020 г. уменьшилось, говорится в докладе «Протест на фоне пандемии: факторы спада активности» Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), с которым ознакомились «Ведомости». Основной причиной этого стали ограничения, связанные с пандемией коронавируса. По оценке авторов доклада, число политических протестов сократилось за этот год на 20–30%, социально-экономических – на 15–25%, экологических – на 30–40% (общее число состоявшихся акций протеста не приводится). При этом сокращение количества акций не говорит об отсутствии протестных настроений у населения, считают эксперты.
Особенностью этого года стало отсутствие масштабных акций на федеральном уровне – в частности, в Москве, что связано с введением ограничений из-за коронавируса, а также отсутствием выборов в столице. Из важных федеральных тем в этом году было голосование по поправкам в Конституцию, но кампания против поправок не смогла консолидировать людей для масштабных протестов, говорится в докладе. Зато появился новый важный феномен – сильный политический протест формируется не в столице, а в регионах, имеются в виду протесты в Хабаровском крае из-за ареста губернатора Сергея Фургала.