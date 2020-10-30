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Политический протест ушел из Москвы в регионы

Число акций за этот год снизилось из-за пандемии, считают эксперты
Елена Мухаметшина
Протестные акции в 2020 г. часто связаны с ростом социально-экономической напряженности и недовольством экологической ситуацией /Андрей Гордеев / Ведомости

Количество протестных акций в России за 2020 г. уменьшилось, говорится в докладе «Протест на фоне пандемии: факторы спада активности» Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), с которым ознакомились «Ведомости». Основной причиной этого стали ограничения, связанные с пандемией коронавируса. По оценке авторов доклада, число политических протестов сократилось за этот год на 20–30%, социально-экономических – на 15–25%, экологических – на 30–40% (общее число состоявшихся акций протеста не приводится). При этом сокращение количества акций не говорит об отсутствии протестных настроений у населения, считают эксперты.

Особенностью этого года стало отсутствие масштабных акций на федеральном уровне – в частности, в Москве, что связано с введением ограничений из-за коронавируса, а также отсутствием выборов в столице. Из важных федеральных тем в этом году было голосование по поправкам в Конституцию, но кампания против поправок не смогла консолидировать людей для масштабных протестов, говорится в докладе. Зато появился новый важный феномен – сильный политический протест формируется не в столице, а в регионах, имеются в виду протесты в Хабаровском крае из-за ареста губернатора Сергея Фургала.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных