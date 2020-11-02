В России за сутки выявили 18 257 новых случаев коронавирусаИз них 4796 — в Москве
В России за сутки выявили 18 257 новых случаев коронавируса, следует из статистики оперативного штаба. Число пациентов, скончавшихся за день в результате заражения, составило 238 человек. За все время пандемии COVID-19 заболели 1 655 038 россиян. Общее количество смертей достигло 28 473.
При этом за сутки выздоровели после заболевания 10 360 человек. В целом число выздоровевших в России достигло 1 236 033. Общее количество активных случаев заражения в стране составляет 390 532.
Вчера, 1 ноября, оперштаб сообщил о 18 665 новых заболевших за сутки — рекордном значении с начала пандемии.
Среди регионов страны самое высокое число граждан с коронавирусом обнаружено в Москве — 434 205. Из них у 4796 человек вирус был обнаружен в течение последних 24 часов. Умерли от коронавируса за сутки 53 жителя столицы. В топ-5 регионов по приросту выявленных заражений за день после Москвы вошли также Санкт-Петербург (+923), Подмосковье (+556), Нижегородская (+389) и Архангельская (+378) области.
По данным университета Джонса Хопкинса, в мире за время пандемии коронавирус был выявлен более чем у 46,5 млн человек. Больше всего — в США, где заразились свыше 9,2 млн граждан. Россия является четвертой страной по количеству заболевших. Всего от коронавируса умерли более 1,2 жителей планеты.