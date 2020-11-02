В России за сутки выявили 18 257 новых случаев коронавируса

Среди регионов страны самое высокое число граждан с коронавирусом обнаружено в Москве — 434 205. Из них у 4796 человек вирус был обнаружен в течение последних 24 часов. Умерли от коронавируса за сутки 53 жителя столицы. В топ-5 регионов по приросту выявленных заражений за день после Москвы вошли также Санкт-Петербург (+923), Подмосковье (+556), Нижегородская (+389) и Архангельская (+378) области.